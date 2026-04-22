Fabričko ispitivanje tehničke ispravnosti TBM mašine, koje će se koristiti za prvu fazu izgradnje prve linije beogradskog metroa, počelo je danas u fabrici proizvođača CRCHI u kineskom gradu Čangša, a reč je o važnoj prekretnici koja označava završetak proizvodnje i prelazak projekta u narednu fazu, odnosno transport i početak radova na terenu.

Direktor JKP "Beogradski metro i voz" Andreja Mladenović je, na FAT ceremoniji u gradu Čangša, rekao da se o metrou u Beogradu i Srbiji govori više od pola veka, a da danas ta dugogodišnja vizija prestaje da bude samo san i postaje opipljiva stvarnost.

- Izgradnja beogradskog metroa je započeta, mi ćemo je dovesti do kraja. Za to nije potrebna samo politička volja, već i snažna i stabilna ekonomija, odgovorno vođene javne finansije i država koja danas ima kapacitet da realizuje ovako velike projekte - naveo je Mladenović.



Kako kaže, TBM mašine koje se danas preuzimaju predstavljaju vrhunac savremene inženjerske misli i tehnološkog napretka.

- Njihova preciznost, snaga i pouzdanost biće od presudnog značaja za uspešnu realizaciju podzemnih radova, koji spadaju među najsloženije faze ovog projekta - kazao je Mladenović.

Izgradnja beogradskog metroa, kako navodi, predstavlja dugo očekivani iskorak ka modernizaciji Beograda.

- To je projekat koji će trajno unaprediti kvalitet javnog prevoza, smanjiti saobraćajne gužve, doprineti zaštiti životne sredine i omogućiti brži, efikasniji i pouzdaniji transport za sve građane Beograda - kazao je on.

Mladenović je istakao značaj saradnje sa kompanijom Power China, koja, kako kaze, svojim bogatim međunarodnim iskustvom i visokim standardima daje izuzetan doprinos ovom projektu.

- Važno je istaći da kineske kompanije već godinama uspešno učestvuju u realizaciji ključnih infrastrukturnih projekata u Srbiji, dajući značajan doprinos razvoju saobraćajne i energetske infrastrukture i potvrđujući visok nivo stručnosti, pouzdanosti i partnerstva - naveo je on.

Tokom FAT testiranja proveravaju se svi najvažniji sistemi TBM-a: mehanički, hidraulični, električni i upravljački.

Testovi se izvode u kontrolisanim uslovima koji simuliraju realan rad mašine u tunelu.

Cilj testiranja je da se potvrdi usklađenost sa tehničkim specifikacijama i projektom, kao i da se identifikuju eventualni nedostaci koji se otklanjaju pre isporuke.