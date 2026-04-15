Beograd u narednim mesecima i godinama očekuje infrastrukturni talas kakav nije nikad zabeležen u istoriji našeg grada. Saobraćajne gužve koje su već godinama postale nepodnošljive uskoro će postati prošlost.

U fokusu su metro, železnica, novi mostovi i uređenje obala Save i Dunava, a 2026. godina predstavlja pravu prekretnicu u razvoju saobraćajnog sistema grada.

Metro podzemna kičma Beograda

Već decenijama se pričalo o izgradnji metroa u srpskoj prestonici, a taj san ovog proleća konačno postaje realnost. Dve ogromne TBM mašine za kopanje tunela, proizvedene u Kini, uskoro stižu u Srbiju. Njihova uloga biće kopanje glavnih metro pravaca, pri čemu jedna biti instalirana kod Pančevačkog mosta i ići ka Sajmu, druga na Makiškom polju takođe ka Sajmu. Cilj je da se susretnu ispod zemlje, na dubini od 20 do 40 metara.

Metro sistem se oslanja na mrežu ključnih stanica koje već određuju trasu budućeg metroa. Ove gigantske mašine kopaće metro stanice i to: iz pravca Pančevačkog mosta biće - Pančevački most i Dunav stanica, a iz pravca Makiša - Bele vode i Žarkovo u Vodovodskoj ulici. Uporedo se izrađuju 32 metro garniture iz Francuske, proizvođača "Alstom“, ćiji se vozovi već koriste u Sidneju, Dohi, Rijadu i Solunu.

Brza železnica i mali metro

Uporedo sa metrom najveće rasterećenje saobraćaja očekuje se od brze železnice koja će povezivati beogrdaski aerodrom "Nikola Tesla", Nacionalni stadion i centar grada. Srbija je već obezbedila i devet garnitura vozova iz Kine koji će povezivati centar grada sa aerodromom i EXPO kompleksom. Ali, to nije sve. U pripremi i novi paket od 30 španskih vozova koji će pokriti širu prigradsku mrežu od Barajeva, preko Mladenovca i Lazarevca, do Obrenovca.

Sve ovo je deo mozaika i rasterećenja posebno u samom jezgru grada. Jedan od najambicioznijih projekata je i tzv. "mali metro“, tunel koji će prolaziti ispod centralnih delova grada i povezivati ključne saobraćajne tačke. Naime, iz pravca Mirijeva i Karaburme, kroz dva kilometra tunela i preko novog srpskog (Savskog) mosta, moći će da se vrlo brzo stigne do Novog Beograda, a zatim dalje ka Zemunu ili drugim delovima grada.

Palilula će u jednom trenutku postati najvažnije čvorište i najveće gradilište u gradu zato što će se praviti metro stanice, tunel, radiće se rekonstrukcija Pančevačkog mosta sa pratećom infrastrukturom.

Novi prelazi preko reka

Posebnu pažnju izaziva i novi Savski most, koji će biti tehnološki i vizuelno jedan od najimpresivnijih objekata u gradu. Svi elementi su došli iz Kine, uključujući i lukove od kojih će jedan biti visine 36 metara, drugi 30 metara. Biće tri puta širi nego stari most i svakako funkcionalniji.

Pored ovog "belog lepotana" Beograd dobija i novi pešačko-biciklistički most, koji će nastati rekonstrukcijom starog železničkog mosta iz 19. veka koji se nalazi između Gazele i Sajma. On će biti namenjen samo pešacima i biciklistima.

Uređenje obala

U narednim mesecima veliki akcenat biće stavljen na uređenje obala. Posle više od 50 godina biće urađena rekonstrukcija priobalja. Planirano je moderno šetalište od Zemuna do Brankovog mosta dužine oko 2,5 kilometra, sa pogledom na Kalemegdan i potpuno novim javnim prostorima uz reku.

Na Čukarici se planira formiranje velikog zelenog prstena - šetalište u dužini od 20 kilometara, bez saobraćaja, namenjenog pešacima i biciklistima, uz rešavanje dugogodišnjih ekoloških problema, uključujući i prečišćavanje voda i izgradnju marine. U pitanju je prostor do same obale reke i nasip od Čukaričkog rukavca do Ostružnice koje će biti uređeno kao najmodernije šetalište. Takođe, biće rekonstruisan i prostor od Čukaričkog rukavca do uliva Topčiderke kod mosta na Adi Ciganliji koji će biti rekonstruisan. Biće postavljen biodisk za prečišćavanje vode, izgrađena nova beogradska marina i uređeno šetalište.

Plan je da se do EXPO-a završi veliki deo radova, dok će pojedini projekti, poput marine i dodatnog razvoja obala, biti nastavljeni i nakon međunarodne izložbe. Beograd će dobiti nove zone, pristaništa za kruzere i potpuno novi odnos grada prema reci kao glavnoj životnoj arteriji srpske prestonice.