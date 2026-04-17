Srbija i Španija produbljuju saradnju kroz realizaciju projekta beogradski metro, izjavila je danas ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević.

Sofronijević i predstavnici JКP "Beogradski metro i voz", Sekretarijata za javni prevoz Grada Beograda i španske kompanije Ingerop T3 S.L.U. potpisali su Memorandum o razumevanju, na realizaciji sistemske integracije projekta izgradnje prve linije beogradskog metroa.

- Današnjim potpisivanjem pravimo još jedan odlučan korak ka realizaciji jednog od najsloženijih infrastrukturnih projekata u modernoj istoriji Srbije. Beogradski metro predstavlja pitanje strateškog razvoja, ekonomskog rasta i kvaliteta života naših građana - rekla je ona.

Кako je navela, reč o izuzetno složenom poduhvatu koji zahteva visok nivo koordinacije velikog broja učesnika i naprednih tehnologija, a uključivanjem renomiranih međunarodnih partnera i primenom najviših standarda sistemskog inženjeringa obezbediće se da svi delovi projekta, od projektovanja i izgradnje do puštanja u rad, budu realizovani po najvišim svetskim standardima bezbednosti, pouzdanosti i efikasnosti.

Potpisivanju memoranduma u Vladi Srbije prisustvovao je ambasador Španije Huan Hose Sans Aparisije, koji je time dodatno potvrdio prijateljske odnose Srbije i Španije, zasnovane na međusobnom poštovanju i uspešnoj ekonomskoj saradnji, navodi su u saopštenju Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.