Slušaj vest

Profesor Mašinskog fakulteta i stručnjak za energetiku Miloš Banjac kaže da MOL svakako ima interes da uđe na ovo tržište, kao i da mu se na tacni pruža cela Srbija. Smatra da je sada ključno pitanje cena, kao i da će se oko toga lomiti koplja. Poručuje i da će ostati tajna šta je Mađarska ponudila bolje u odnosu na Srbiju, tj. zbog čega naša država nije otkupila NIS.

Dubinska analiza uvod u kupovinu

Predstavnici mađarske kompanije MOL od juče obilaze kapacitete NIS-a u Srbiji. To je početak dubinske analize poslovanja Naftne industrije Srbije. Očekuje se da će to biti uvod u kupovinu većinskog paketa akcija NIS-a od Rusije. Profesor Miloš Banjac ističe da svaka dubinska analiza podrazumeva više aspekata.

- Prvi je svakako finansijski deo – bilans stanja, bilans uspeha, finansijskih tokova, kapacitet za razvoj same kompanije i taj deo je dugotrajan. Mi ovako paušalno govorimo na televiziji 70 odsto tržišta drži NIS, uloženo je tri milijarde evra u njegovu rekonstrukciju, ali kada neko hoće da kupi tu kompaniju, on želi da se uveri koliko to zaista košta - dodaje Banjac.

Foto: Kurir TV

Objašnjava da se obično taj deo prepušta revizorskim institucijama ili bankama da urade nezavisnu procenu, da bi na osnovu toga dve strane mogle da se dogovore koja je to cena.

- Ovo su vrlo specifični uslovi, pošto je ovo prinudna prodaja, tako da je to dodatno otežavajuća okolnost za onoga ko procenjuje - poručuje Banjac.

Drugi deo svega ovoga je, dodaje, tehnička kontrola i da se novi vlasnici uvere kakav proizvod kupuju.

- Oni fizički moraju da obiđu sva ta postrojenja, ali i da vide šta to sve obuhvata. Prilikom prethodne prodaje NIS-a, izgleda da nismo baš vodili računa šta je sve prodato, pa smo tek nakon toga ustanovljavali šta to pripada sve NIS-u, od onih bušotina do raznih objekata koji nisu imali direktne veze sa proizvodnjom nafte u Srbiji - dodaje Banjac.

MOL kompanija koja je u ekspanziji

Na pitanje koliko je MOL već upućen u kapacitete NIS-a, Banjac ističe da MOL pokriva relativno mali deo našeg tržišta, negde oko 4 do 4,5 odsto tržišta derivata nafte.

- On je uvozio uglavnom sopstvenu naftu, povremeno je i kupovao naftu NIS-a, pa nju distribirao. Svakako je upućen - kaže Banjac.

Ukazuje da je MOL kompanija koja je u ekspanziji – otkupili su kompaniju INA, drži pod kontrolom Češku, Slovačku, imaju 200 pumpi u Poljskoj, kao i da kada je Lukoil morao da izađe iz Bugarske i Rumunije, MOL je hteo da otkupi i njihove delove.

- Dakle, oni imaju i kapacitet i znaju taj posao da rade i definitivno su najveća regionalna kompanija. Svakako je pratila šta se dešava u NIS-u, mislim da su upućeni - poručuje Banjac.

Ulazimo u ozbiljniju fazu pregovora

Smatra i da ulazimo u jednu novu, ozbiljniju fazu tih pregovora.

- Verujem da su oni već mesecima u pregovorima, da su istraživali šta sve to ima, ali sada u ovoj fazi te dubinske analize otvaraju se i oni poverljivi dokumenti da se zaista vidi kako je to poslovanje - dodaje Banjac.

Govoreći o tome može li bilo koja stavka da postane komplikacija u pregovorima između Budimpešte i Moskve, Banjac smatra da je ta faza prevaziđena.

- Ovde je sada pitanje čini mi se cena, oko toga će se lomiti koplja. Očigledno da su se sporazumeli već i da MOL svakako ima interes da uđe na ovo tržište. Dakle, kao na tacni mu se pruža cela Srbija da uđe umesto NIS-a što je fantastično. Mislim da to svaka kompanija može samo da poželi, a opet Rusi su prinuđeni da to prodaju. Sada je pitanje cena. Dakle, bez nikakve sumnje, MOL bi voleo da uđe na ovo tržište - poručuje Banjac.

Koliko traju dubinske analize i hoće li u ovom slučaju to biti ubrzano

Ipak, navodi, ovakve dubinske analize mogu da potraju i mesecima.

- Mesecima, ali sada kakvi su rokovi ovde zadati, verovatno će biti sve skraćeno, možda će se samo nekoliko nedelja da potraje. I ako se to ne desi za nekoliko nedelja, smatram da će OFAK da produži sve ove date licence za još neko vreme, jer i oni pretpostavljam da prate, čak verujem da i učestvuje možda u tim, odnosno na neki način dolaze do informacija kako idu pregovori, da bi i sami rekli da li da produže te licence - kaže Banjac.

Foto: canon_photographer/Shutterstock, Petar Aleksić

Ukazuje da se desila prelomna tačka i da se sada ide u pravcu rešenja.

Na pitanje da li je to Srbiji dovoljno brzo ako, kao što je Amerika najavila, do 23. januara žele da vide ključne detalje o kupovini, Banjac kaže da veruje da kako sada stvari odmiču i kako se svi partneri sada ponašaju, da će to biti dovoljno.

- Dakle, ovo je sada već utvrđen put, čim smo dobili ovo produženje da imamo licencu za preradu nafte i uvoz nafte, to znači da je OFAK već shvatio da je ovo vrlo ozbiljan sporazum i da je u završnoj fazi - dodaje Banjac.

Ima prostora i za proširenje kapaciteta Rafinerije u Pančevu

Govoreći o teoriji prema kojoj bi MOL Rafineriju u Pančevu specijalizovao samo za proizvodnju jedne vrste goriva, Banjac kaže da ne veruje u tu teoriju.

- Postoji teorijski mogućnost, ali u praksi je gotovo neverovatno. Najprofitabilniji proizvodi od rafinacije nafte su dizel i benzin i najviše se prodaju, tako da ne znam zašto bi neko ugasio taj kapacitet. Pored toga, Pančevo ima i dopunski kapacitet, znači on se ne koristi 100 odsto. Otprilike 3,9 miliona tona nafte prerađuje NIS, ima kapacitete za 4,8 miliona tona nafte - objašnjava Banjac.

Ističe da to znači da ima prostora za proširenje.

- Verujem da će zbog sada dobrih veza sa Janafom, verovatno i nekih dodatnih povezivanja sa Mađarskom doći do daljeg razvoja te kompanije. Nažalost za Srbiju što to ide mimo nas. Ako smo do sada i imali neke posredne zavisnosti od Rusije, ali i neke dobrobiti od toga što je to ruska kompanija, od toga da je to velika zemlja, članica Saveta bezbednosti i tako dalje, sada izlazimo skroz na neku regionalnu kompaniju koja će se ponašati apsolutno tržišno”, tvrdi Banjac.

Foto: STR / AFP / Profimedia

Smatra da će verovatno i Petrohemija biti deo ovog paketa, jer je NIS 90 odsto vlasnik Petrohemije.

- Petrohemija je toliko naslonjena sa svojom proizvodnjom, to je nastavak rafinacije nafte, dakle oni prave te polimere kao ponovo sirovinu za dalju preradu, tako da to je u paketu - poručuje Banjac.

Gde su napravljene greške u koracima pa Srbija nije otkupila NIS

Komentarišući izjavu predsednika Vučića da naša zemlja želi da kupi još nekoliko odsto vlasničkog udela NIS-a, Banjac kaže da je to trebalo raditi ranije, da se dođe do nekog većeg udela u vlasništvu.

- Ne znam šta je bio taj razlog, gde su napravljene greške u koracima da Srbija nije ušla i otkupila NIS. Mi znamo i od predsednika najavljena specijalna akcija sa Jorgovankom Tabaković da imamo pare da to otkupimo. Šta je to sad Mađarska ponudila bolje u odnosu na Srbiju i kakvi su to odnosi bolje, to će za sada ostati tajna - poručuje Banjac.

- Energetske kompanije su kičma svake države, kao i Elektroprivreda. Bez njih i naftne industrije staje sve, nemamo ni industriju, nemamo ni snabdevanje domaćinstva energijom. Izuzetno je važno u strateškom smislu da bude vlasnik država - zaključuje Banjac.