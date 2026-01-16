Slušaj vest

Generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Srbije Tomislav Mićović izjavio je da su, iako trenutno nema problema sa snabdevanjem naftom i naftnim derivatima, mogući poremećaji, naročito u regionu i svetu, i da Srbija nije potpuno otporna na njih.

Mićović je rekao da je Srbija tokom prethodne godine razvila sistem alternativnog snabdevanja, imajući u vidu mogućnost da rafinerija prestane s radom. Prema njegovim rečima, ovaj sistem omogućava stabilno snabdevanje tržišta uvozom i zalihama u količinama koje su prethodno planirane.

"Za sada se sve odvija po planu, što znači da se uvoze količine koje su bile predviđene. Tržište je u potpunosti snabdeveno", istakao je Mićović za RTS.

Trenutno je snabdevanje stabilno, ali, kako je naglasio, ova situacija ne pruža dugoročnu sigurnost. Srbija nije potpuno otporna na moguće poremećaje, posebno u regionalnom ili globalnom kontekstu.

"Ipak, zalihe koje su trenutno na raspolaganju omogućavaju zemlji da izdrži izvesno vreme u slučaju bilo kakvih poremećaja", dodao je Mićović.

On je takođe naglasio da je logistika izuzetno važna, posebno u kontekstu niskih vodostaja na Dunavu koji otežavaju transport goriva preko barži iz severnih delova Evrope.

Cene nafte na globalnom nivou i mogući efekti na Srbiju

Cene sirove nafte na svetskom tržištu nedavno su ponovo porasle, ali je ovaj skok bio kratkotrajan. Cena barela nafte porasla je sa 60 na skoro 67 dolara, ali je već sledećeg dana usledio pad od 4 odsto.

Tomislav Mićović ukazuje da je od 2022. godine, kada je cena sirove nafte skočila na 127 dolara po barelu, ovaj rast uglavnom bio pod uticajem psiholoških faktora. Međutim, od tada tržište je naučilo da ne reaguje dramatično na svaku najavu geopolitičkih konflikata.

"Danas vidimo da se na svaki globalni konflikt ne reaguje tako dramatično kao ranije. Iran i Venecuela su i dalje prisutni na tržištu, iako su pretrpeli značajne sankcije. Njihova nafta ne nestaje sa tržišta", objasnio je Mićović.

On dodaje da iranski izvozni kapaciteti nisu bili ugroženi ni tokom rata Izraela i Palestinaca, niti napadima na energetske objekte u Iranu.

"Ovo pokazuje da su akteri na tržištu svesni da bi eventualno zatvaranje iranskih terminala izazvalo značajne poremećaje na globalnom tržištu nafte. Naročito bi to uticalo na Kinu, koja kupuje iransku naftu i mogla bi potražiti druge izvore, što bi dovelo do velike neravnoteže između ponude i potražnje", ukazuje on.

Budućnost tržišta nafte i potencijalni rizici

Mićović je takođe izrazio zabrinutost zbog neizvesnosti u pogledu budućih globalnih poremećaja, ali i zbog trendova na tržištu sirove nafte. Sve veći rast potražnje, koji će nastaviti da raste u narednim godinama, neće biti praćen adekvatnim povećanjem proizvodnje od strane zemalja članica OPEK-a. Ove zemlje, iako su ranije najavljivale povećanje proizvodnje, neće uspeti da zadovolje rastuću potražnju.

"OPEK je odlučio da ne povećava proizvodnju nafte, i to može dovesti do rasta cena u narednim godinama. Prognoze za 2026. godinu pokazuju da će cene naftnih derivata ponovo rasti, jer potražnja neće biti praćena rastom ponude", rekao je Mićović.

On je zaključio da, iako ne očekuje značajne promene u cenama nafte u narednim mesecima, zimski period i smanjena privredna aktivnost neće imati veliki uticaj na tržište. Međutim, svetski sukobi ili neočekivani geopolitički razvoji uvek mogu izazvati velike promene na tržištu.

"Cene goriva na našim pumpama su bile u opadanju, ali kao što vidimo, u svetu postoji mnogo faktora koji utiču na konačne cene. Potrebno je praćenje i procena situacije iz dana u dan", zaključio je Mićović.