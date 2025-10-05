Slušaj vest

U Cerovcu kod Smederevske Palanke na prodaju je prostrana kuća od 290 kvadratnih metara sa osam soba, pomoćnim objektom od 180 kvadrata i velikim placem od 30 ari.

U mirnom Cerovcu kod Smederevske Palanke, na samo 65 kilometara od Beograda, prodaje se prostrana kuća od gotovo 300 kvadrata. Kako vlasnik Ivica navodi u objavi na Fejsbuku, objekat je legalizovan i uknjižen, sa prizemljem i prvim spratom klimatizovanim za udoban život.

Kuća raspolaže sa osam soba, dva kupatila, kuhinjom i priključkom za gas.

Na imanju se nalazi i pomoćni objekat od 180 kvadrata, koji uključuje garažu, podrum, letnju kuhinju i prostorije za uzgoj životinja. Plac ima 30 ari, dok šuma zauzima dodatnih 13,98 ari. Lokacija omogućava brz pristup Topoli na 25 kilometara i Kragujevcu na 45.

Cena kuće je 79.000 evra, a moguća je kupovina i preko banke.