Ne prestaje glad za naftom: OPEK u najnovijem izveštaju dao procene za najveća tržišta
Za 2026. godinu OPEK predviđa dodatni rast od 1,4 miliona barela dnevno, odnosno ukupnu potrošnju od 106,52 miliona barela dnevno, što je u skladu s prošlomesečnim projekcijama.
Prema procenama organizacije, Kina, Indija i druge azijske zemlje van OECD-a biće glavni motori rasta svetske potrošnje, sa oko 1,17 miliona barela dnevno dodatne tražnje u 2025. godini. Nasuprot tome, zemlje članice OECD-a zabeležiće tek blagi rast potrošnje, od oko 130.000 barela dnevno.
OPEK je zadržao i prognozu stabilnog rasta svetske privrede, uz očekivani rast globalnog BDP-a od 3% u 2025. i 3,1% u 2026. godini.
Kada je reč o pojedinačnim ekonomijama, organizacija predviđa:
SAD: rast od 1,8% u 2025. i 2,1% u 2026.
Evrozona: stabilan rast od 1,2% u obe godine.
Kina: rast od 4,8% u 2025. i 4,5% u 2026.
Indija: najbrži rast među velikim ekonomijama, po 6,5% u obe godine.
Prema oceni OPEK-a, azijske ekonomije ostaju ključni faktor potražnje za energentima, dok će razvijene zemlje nastaviti da beleže sporiji, ali stabilan oporavak.
Biznis Kurir