Za 2026. godinu OPEK predviđa dodatni rast od 1,4 miliona barela dnevno, odnosno ukupnu potrošnju od 106,52 miliona barela dnevno, što je u skladu s prošlomesečnim projekcijama.

Prema procenama organizacije, Kina, Indija i druge azijske zemlje van OECD-a biće glavni motori rasta svetske potrošnje, sa oko 1,17 miliona barela dnevno dodatne tražnje u 2025. godini. Nasuprot tome, zemlje članice OECD-a zabeležiće tek blagi rast potrošnje, od oko 130.000 barela dnevno.

OPEK je zadržao i prognozu stabilnog rasta svetske privrede, uz očekivani rast globalnog BDP-a od 3% u 2025. i 3,1% u 2026. godini.

Kada je reč o pojedinačnim ekonomijama, organizacija predviđa:

SAD: rast od 1,8% u 2025. i 2,1% u 2026.

Evrozona: stabilan rast od 1,2% u obe godine.

Kina: rast od 4,8% u 2025. i 4,5% u 2026.

Indija: najbrži rast među velikim ekonomijama, po 6,5% u obe godine.

Prema oceni OPEK-a, azijske ekonomije ostaju ključni faktor potražnje za energentima, dok će razvijene zemlje nastaviti da beleže sporiji, ali stabilan oporavak.