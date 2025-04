Čačak – Broj stanovnika u maloj Ovčar Banji kod Čačka tokom praznika poveća se za nekoliko puta. Decenijama unazad to je jedno od omiljenih izletišta za Prvi maj u zapadnom delu Srbije, pa se i ove godine za predstojeće praznike očekuje veliki broj posetilaca.

- Ovčar Banja je tradicionalno mesto koje građani koriste za odmor tokom prvomajskih praznika. Ovaj kraj poznat je kao mala srpska Sveta Gora, pa će vernici obići naše manastire i crkve, koji datiraju još od srednjeg veka i predstavljaju pravi duhovni centar, izjavio je za RINU Vojin Jakovljević direktor TO Čačak.

Šetnje do vrhova Kablara i Ovčara, uređenim pešačkim stazama prava su atrakcija za posetioce koji su se odlučili za aktivan odmor, umesto sedeljke i roštilja. A za sve ljubitelje jezera Međuvršje dostupna je i vožnja katamaranima.

- Vidikovac na Kablaru i zvanično se ubraja u pet najlepših u Srbiji, a to mesto beleži velike posete tokom cele godine. Vikendom ga obiđe nekoliko stotina ljudi, a neizbežna je ruta i za planinare. Kada radovi na izgradnji staklenog vidikovca budu potpuno završeni imaćemo prvi Skywalk u Srbiji i to će biti fantsatična tristička atrkacija“, izjavio je direktor TO Čačak.