Deluje da situacija na tržištu odavno nije bila ovako tenzična i nepredvidiva, a velika volatilnost mnoge učesnike je već izbacila iz igre. Ukoliko se na to dodaju i ostali globalni problem koji su usko povezani sa ovom volatilnošću, stiče se utisak da je veoma teško predvideti u kom smeru će se dalje kretati svetska ekonomija, a samim tim i tržište. Ovakva situacija stavlja investiture u nezavidan položaj gde je veoma teško pronaći profitabilan izbor. Tržište akcija velikih kompanija je u silaznom trendu, zlato i srebro su doživeli velike padove, a i Bitcoin je negativno iznenadio mnoge. Ipak, situacija nije tako crna, a sve ove okolnosti idu na ruku energentima među kojima je glavna naravno SIROVA NAFTA! Pogledajte trenutnu cenu nafte i pratite kretanje u realnom vremenu.

Sirova nafta u prethodnom periodu uspeva da odoli i geopolitičkim tenzijama ali i volatnosti tržišta, pa je u poslednje vreme investitori uzimaju kao jednu od primamljivijih opcija. Kako bi se što bolje informisali o situaciji na tržištu i napravili što bolji izbor, potrebno je da najpre ispratite kretanje cene sirove nafte u prethodna tri meseca. U odnosu na pre tri meseca cena sirove nafte je porasla za skoro 7%, dok je u odnosu na pre mesec dana taj rast na skoro 7.5%. Prethodnih dana cena je i dalje je u blagom rastu od 1-2% što pokazuje nastavak pozitivnog trenda. Ovi rezultati pokazuju stabilnost cene sirove nafte u prethodnom periodu, kao i otpornost na globalne događaje koji su ostatak tržišta učinili volatilnim i nepredvidljivim. Nafta u ovakvim okolnostima može biti ključan igrač i pametan potez za mnoge učesnike na tržištu. U periodima velikih volatilnosti, energenti i metali pokazuju veliku otpornost I potencijal za rast. Međutim, kako su zlato i srebro takođe nedavno doživeli oscilacije, energenti trenutno mogu biti svetlo na kraju tunela. Otvorite besplatan demo nalog izapočnite trgovanje.

Investitori u Srbiji danas imaju više prilika nego ikada ranije da izađu na globalno tržište i iskoriste kretanja koja ne zavise samo od lokalne ekonomije. Upravo zato je važno razmišljati šire i prepoznati sektore koji pokazuju snagu uprkos svetskim turbulencijama. Kada tržišta divljaju, pametni investitori traže priliku tamo gde drugi vide rizik – a sirova nafta se sve više nameće kao favorit. Dok su akcije, plemeniti metali i kripto prolazili kroz oscilacije, cena sirove nafte pokazuje otpornost. Uprkos geopolitičkim tenzijama i globalnoj neizvesnosti, energenti otvaraju prostor za potencijalnu zaradu. Sada je pravi trenutak da se informišeš, pratiš tržište u realnom vremenu i iskoristiš priliku koja se retko propušta. Samim investiranjem u naftu i sami možete da utičete na povećanje njene cene, čime direktno utičete na mogućnost da zaradite krajnji profit. Registrujte se potpuno besplatno nanašoj platformi i osetite čari berze.

Zaključak je jasan – u vremenima kada je tržište nepredvidivo, prilike se kriju tamo gde postoji stabilnost i jasan trend. Nafta se trenutno izdvaja kao energent koji pokazuje otpornost, kontinuitet rasta i potencijal koji mnogi investitori već prepoznaju. Umesto da pasivno posmatraš dešavanja na globalnom nivou, možeš preuzeti inicijativu i iskoristiti kretanja u svoju korist. Informisanje i prava strategija prave razliku između propuštene šanse i pametne investicije. Ako želiš da naučiš kako da trguješ cenom sirove nafte i razumeš šta pokreće tržište, sada je pravi trenutak da napraviš prvi korak. Edukuj se, prati trendove i iskoristi priliku dok traje – jer najbolje odluke donose oni koji deluju na vreme. Naučite kako da trgujete potpuno besplatno.

Ovaj tekst je pripremljen i odobren od strane investicionog savetnika, Svetislava Milutinovića, zaposlenog u Kapital RS Inc. a.d. Beograd, Severni bulevar 6, investicionog društva pod nadzorom Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije, broj dozvole: 5/0-02-672/18-16.