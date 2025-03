Za četiri sata zarade 100 evra!

Lako je za goste i dobro vreme, poreze, boravišne takse, nove dušeke, komarce. Oni koji turistima iznajmljuju nekretninu na hrvatskoj primorju, najteže će naći nekoga da čisti objekat i ko je pouzdan. A kad i nađu, cena ove usluge je došla na 15 evra pre dve godine, a danas to niko ne radi za manje od 20 do 25 evra po satu, i to s vašom opremom i sredstvima za čišćenje, plus troškovi prevoza odnosno goriva.

Pritom, većina radi na crno i skoro svima, pogotovo na Jadranu, ovo je posao koji odrađuju vikendom. Čiste svi, profesori, ljudi iz javne uprave, knjižari... Oni kažu da se može dobro zaraditi, ali da je posao je nepredvidljiv, ponekad jako težak i stresan, a troškovi života porasli su.

Kako se godinama priča o nedostatku osoblja za čišćenje, danas čistačica apartmana na moru za četiri sata rada dobije 100 evra.

Ivana iz Istre, koja inače radi u kancelariji javne uprave, poslednjih pet godina kućni budžet popunjava čišćenjem vila za odmor. Krenula je u to kao ispomoć prijateljici koja je čistila jednu veliku vilu.

"Ona to nije stizala i pridružila sam joj se, tu smo vilu čistile zajedno tri leta, pa sam se jedno leto odmarala i onda sam našla novu kuću, u kojoj sam bila poslednja dva leta i spremam se u ovoj sezoni za isto jer imamo jako dobru saradnju. Radim najčešće svake subote, kad je smena, to obično bude četiri sata, vrlo često niti nemate više vremena jer jedni gosti izlaze oko 10, a drugi dolaze u 14 ili 15 sati, umorni su od puta, vruće im je, i za uslugu je jako važno da imaju spreman objekt. Zato to zna biti stresno jer zapravo nikad ne znate što vas čeka", kaže Ivana.

Recimo, kad je mislila da će nakon četiri para u jednoj vili biti haos jer su partijali, pronašla je uredno složenu, već skinutu posteljinu spremnu za pranje, a nakon jedne porodice s dvoje dece naišla je na totalni nered i nije bila sigurna hoće li stići sve da sredi.

"Nekad sve prođe odlično, a nekad ne znate odakle krenuti. To se čini kao samo nekoliko sati posla, no ode vam cela subota i dobro se naradite, jer zapravo sve treba proći. U jednoj kući koju smo prošle godine nekoliko puta čistile bile su velike staklene stene s aluminijumskim tamnim roletnama i svaki je put trebalo obrisati svaku tu letvicu svake roletne. Bilo je tu i četiri kupatila i tri sobe. Kad imate takav zadatak, treba vam pomoć druge osobe. U toj je kući vlasnica sama čistila kuhinju i menjala posteljinu i nas smo dve smo dobile 120 evra za ta četiri sata", priča Ivana.

Pojašnjava kako je zato nezgodno tražiti plaćanje po satu ili po kvadratu, jer svaka kuća ima svoja pravila. Najlakše je dogovoriti s vlasnikom neki pošteni paušal. Tako je to organizovao vlasnik tri vile na Krku, koji poslednjih pet godina koristi usluge jednog malog lokalnog servisa za čišćenje.

"Imam dobar dogovor s vlasnicom servisa za čišćenje, već smo uigrani. Ona mi sa svojim radnicama to odradi zavisno o potrebama i veličini kuće. Plaćam 150 evra čišćenje kuće od 240 kvadrata i 130 evra za manju kuću, no to su povlašćene cene jer se dobro poznajemo. I ne tražim račun, pa je iznos manji. Da idem preko neke druge agencije, plaćao bih mnogo više, ne samo zato što su u sastavu PDV-a nego i zato što uzimaju velike provizije, kod njih se cena čišćenja vile penje od 300 do 500 evra po dolasku, što je suludo", kaže iznajmljivač.

Nabraja i druge usluge čije su cene takođe otišle u nebo. Tako šišanje ograde u malom vrtu košta 50 evra, a isti iznos traži se i za sat čišćenja bazena robotom.

Čišćenje skuplje od noćenja

Dobiti nekog za čišćenje jako je bitno kad imate smenu gostiju, pogotovo ako se oslanjate na ekipu kojoj je to drugi posao. Zato je najpoželjnije da smena bude subotom, što i jeste običaj koji, doduše, pomalo bledi, jer sve je više onih koji rezervišu smeštaj na manje od nedelju dana.

Ako iznajmljujete na jednu noć, što je često u većim gradovima i izvan letne sezone, plaćanje čišćenja se ne isplati jer ćete biti u minusu i tu vlasnici uglavnom sami počiste. Tu zna doći do bizarnih situacija. Da bi smanjili te visoke troškove, neke firme za upravljanje u privatnom smeštaju odlučile su da prebace troškove na goste, uvodeći naknadu za čišćenje, pa se katkad dogodi da u niskoj sezoni ta naknada bude viša od cene noćenja.

Sagovornici iz sektora ističu da je ovo jedna od posledica prekomernog rasta turističkog smeštaja i velikog odliva radne snage prema zapadnim zemljama, koji sve manje može pokriti postojeća infrastruktura. Uz to, visoka sezonalnost, koju dodatno podstiče dominantan udeo privatnog smeštaja u ukupnoj strukturi kapaciteta, razlog je što se usluge čišćenja uglavnom svode na dodatni rad.

Začarani krug u kojem svi gube

Uspešniji u tome su oni koji posluju na destinacijama s produženom sezonom. Takav je slučaj i s jednom agencijom za upravljanje privatnim smeštajem koja posluje u Zagrebu, Opatiji, Dubrovniku i Rovinju, a nedavno je preuzela i agenciju za upravljanje smeštajem u Rijeci, gde upravo razvija lokalnu infrastrukturu i organizaciju.

"Zbog sve težeg pronalaska dostupnih i pouzdanih servisa za čišćenje po prihvatljivim cenama, odlučili smo se i na zapošljavanje spremačica. Situacija je došla do apsurda - trošak čišćenja u nekim obalnim destinacijama doseže i 17 do 25 evra po satu, odnosno 1 do 1,5 evra po kvadratu", ističe Kordić.

"To su izuzetno visoki troškovi, osobito u objektima s prosečnim boravkom od dva noćenja i minimalnim boravkom od jedne noći, gde je broj smena velik, a razmak između odlaska i dolaska gostiju minimalan. U takvom modelu svaki izlaz iz apartmana generiše novi puni trošak čišćenja, koji često nadmašuje profit od noćenja."

Kordić upozorava kako bi mnogi vlasnici mogli odustati od daljnjeg iznajmljivanja.