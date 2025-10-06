Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Uprava za agrarna plaćanja objavila je danas Konačnu rang listu zahteva za odobravanje projekata podnetih po Drugom javnom pozivu za investicije u nabavku novog traktora u okviru IPARD III programa.

U skladu sa konačnom rang listom i raspoloživim finansijskim sredstvima, biće odobreno ukupno 369 projekata, a u narednim danima uslediće uručenje prvih rešenja podnosiocima koji su ispunili sve uslove.

Predmet javnog poziva bile su investicije u fizičku imovinu i prihvatljivi troškovi za nabavku novog traktora sa standardnim delovima, uređajima i opremom za izvođenje poljoprivrednih radova, uključujući traktorsku kabinu, navodi se u saopštenju resornog ministarstva.

Poziv je obuhvatio sektore mleka, mesa, voća, povrća, žitarica i industrijskog bilja, grožđa, jaja i ribarstva.

Po ovom javnom pozivu opredeljena su sredstva u iznosu od 2.696.025.600 dinara.

Visina podsticaja iznosi od 60 do 75 odsto prihvatljivih troškova investicije u zavisnosti od toga da li je podnosilac mladi poljoprivrednik, proizvođač sertifikovanih organskih proizvoda, kao i da li se poljoprivredno gazdinstvo nalazi u planinskom području.

IPARD III program Evropske unije je Instrument za pretpristupnu pomoć u oblasti ruralnog razvoja za programski period od 2021. do 2027. godine, odnosno dostizanje evropskih standarda i podizanje konkurentnosti domaće poljoprivrede.