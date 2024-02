KO U SRBIJI MOŽE DA UVEZE POLOVNI TRAKTOR: Ako ste kupili pre 5 godina sada on vredi čak 2.000 € više! Detaljan spisak uslova

Prema podacima Poslovnog udruženja uvoznika i izvoznika poljoprivredne mehanizacije, a na osnovu obrađenih podataka Uprave carina Republike Srbije, u 2023. godini je uvezeno 2.677 novih i 1.444 korišćena traktora.

Ako uporedimo sa podacima od pre pet godina, kada je u Srbiju uvezeno 939 polovnih traktora, primetno je povećanje od preko 50 procenata.

Kako da uvezemo polovni traktor?

Kompletna procedura oko uvoza je pod organizacijom Agencije za bezbednost saobraćaja i na njihovom sajtu postoje uputstva za uvoz polovnih vozila gde je cela procedura opisana.

- Tehničke službe koje imaju ovlašćenje od strane Agencije mogu da sprovode celu proceduru, tako da se kod njih i predaju dokumenta i rade pregledi vozila. Agencija praktično samo odobrava predmete kada su zatvoreni i onda se preko ovlašćenih organizacija radi štampa uverenja i izdavanje uverenja ka strankama - kaže profesor sa Mašinskog fakulteta u Beogradu Saša Mitić dodajući da se zatim kreće sa podnošenjem zahteva - stranka podnosi zahtev, dobije instrukcije da uplaćuje određene takse i prilaže dokumente.

Šta je od dokumenata potrebno?

Za početak treba da se dostavi saobraćajna dozvola ukoliko su traktor ili radna mašina bili registrovani u inostranstvu, a ukoliko nisu bili (što je čest slučaj kod traktora i radnih mašina), onda se dostavlja potvrda od bivšeg vlasnika, da vozilo odakle se uvozi nije bilo registrovano u zemlji iz koje se uvozi. Takođe, ukoliko traktor nije bio registrovan, ne mora da se dostavlja saobraćajna dozvola.

- Pored toga, potrebna je inostrana faktura i carinska deklaracija da je vozilo ušlo u državu, makar prijavljeno carinjenje ili da je već započeta procedura carinjenja tog vozila - navodi Mitić i dodaje da je poslednja u nizu dokumenata - potvrda iz odgovarajuće validne baze podataka.

To, kako navodi, može da bude COC dokument (potvrda o saobraznosti kad je vozilo homologovano), ukoliko ga ima, ili može da se koristi potvrda predstavnika proizvođača, ukoliko nema COC dokumenta.

- Svi veći proizvođači traktora imaju kod nas predstavnika, uvoznika, tako da oni mogu da izdaju dokument ukoliko se radi o njihovim brendovima. Pregledi polovnih traktora se rade isključivo na punktovima koji su odobreni od strane Agencije za bezbednost saobraćaja. Ovlašćena organizacija mora da prijavi Agenciji da bi na određenim punktovima radili pregled, Agencija potom izlazi na teren da utvrdi da li su ispunjeni uslovi za pregled vozila na tom punktu, i ukoliko je sve u redu, dodeljuju dozvolu za rad - navodi Mitić.

Kao alternativa, može da se koristi i agencijska baza, da se pozove na stari predmet pa da se iskoristi kao merodavna baza podataka. Ideja baze podataka je u suštini da se uporede podaci iz saobraćajne dozvole sa traktora, sa nekom homologovanom varijantom, da bi se tako videlo da li je sve u redu.

- Tamo se pregledaju vozila, zatvaraju se predmeti ukoliko je sve u redu, unose se svi ti dokumenti od strane ovlašćene organizacije, zatvara se predmet, radi se zapisnik, izveštaj, i jedina obaveza Agencije je da odobri, da proveri da li su sve takse uplaćene i da li je procedura ispoštovana. Proverava da li su formalno svi dokumenti tu i kada se predmet odobri, ovlašćena organizacija štampa uverenja i daje strankama dva primerka sa kojima oni dalje idu u proceduru - rekao je naš sagovornik.

Kod putničkih vozila po pravilu mora da bude Evro 3 minimalna norma, međutim, kod traktora nema te granice, tako da se to ni ne proverava. Old tajmeri će, kako Mitić kaže, biti predmet posebnog pravilnika, po uzoru na zapadne zemlje, koji je trenutno u proceduri donošenja.

Cena "polovnjaka" porasla i do 30 procenata?

Poljoprivrednik iz sela Maskar kod Topole Aleksandar Mijailović se bavi uvozom polovnih traktora i to iz Francuske. Navodi da su cene dosta porasle - pa čak i preko 30 procenata.

- Ko je pre pet-šest godina kupio od mene traktor, posle toliko godina korišćenja, sada može da ga proda za 1.000-2.000 evra više nego što ga je platio - navodi Mijailović i dodaje da on uglavnom uvozi traktore marke Case, Reno, Nju Holand, Mejsi Ferguson, a u poslednje vreme je uvezao i jednog na kojeg retko nailazi - marke Hurliman.

- Posle kaparisanja mašine, idem na utovar, isplaćujem resto, pa sledi provera carine. Dalje nije do mene, kamion ide na terminal i otvore, procenjuju po stanju i slično. Ja dovozim traktore od oko 20 do 25 hiljada evra i mene izađe oko 2.500 do 3.000, ali opet, to zavisi od raspoloženja carinika, da li će da gleda i proverava svaku sitnicu, ili ne - kaže naš sagovornik.

