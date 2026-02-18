Slušaj vest

Veliki festival kreativnosti i tržišnih komunikacija otvara diskusiju o tome kako kreativna industrija može održati autentičnost i istovremeno izgraditi profitabilne poslovne modele, sa konkretnim uvidima iz prakse međunarodno priznatog dizajnera i preduzetnika kojeg prate milioni. U vreme kada je kreativna industrija sve otvorenija po pitanju održivosti poslovnih modela, Dani komunikacije, koji će se održati u Rovinju od 7. do 10. maja, na glavnu scenu dovode govornika koji kreativcima govori ne kako da budu „inspirisani“, već kako da budu profitabilni. Na novom izdanju festivala nastupiće Chris Do – dizajner, preduzetnik i edukator, već poznat publici Dana komunikacije, koji je sarađivao sa brendovima kao što su Microsoft, Sony, NikeiStarbucks i pokazao globalnoj kreativnoj sceni da talenat bez poslovne strategije ostaje nedovoljno iskorišćen potencijal.

U Rovinju će predstaviti Unbland Yourself™, specijalno dizajniran TalkShop™ format za učesnike Dana komunikacije, koji briše granicu između predavanja i radionice. U vremenu zasićenosti sadržajem i stalne borbe za pažnju publike, diferencijacija više nije luksuz već nužnost. Interactive TalkShop™ donosi konkretne alate za jasnije pozicioniranje, snažniju ličnu i brend diferencijaciju i rast u okruženju gde prosečnost ostaje neprimećena.

Foto: Promo

Ovaj pristup je potkrepljen konkretnim poslovnim iskustvom. Osnivač i izvršni direktor kompanije The Futur i dizajner dobitnik nagrade Emmy, Chris Do, izgradio je globalnu obrazovnu platformu koja godinama beleži trocifreni rast. Njegove lekcije o određivanju cena, pregovaranju, pozicioniranju i poslovnom načinu razmišljanja mesečno slušaju milioni profesionalaca širom sveta, a njegov pristup je postao okosnica nove generacije kreativnih preduzetnika. U kontekstu sve snažnijeg razvoja veštačke inteligencije, Chris Do ističe: „Jedini pravi, praktičan i dugoročno održivi odbrambeni mehanizam u doba invazije veštačke inteligencije je snažan, jasno artikulisani i potpuno usklađeni lični brend. Radujem se što ću podeliti svoj novi okvir 'Unbland Essentials' – Core 3 sa publikom Dana komunikacije. Svi ste potrebni za uspeh. Ja ću samo biti taj koji će vas predstaviti.“

U srži njegovog rada je pitanje kako održati kreativni integritet dok se gradi održivo i profitabilno poslovanje. Kroz program „The Futur“, on pomaže kreativcima da pređu iz izvršilaca zadataka u donosioce strateških odluka – one koji razumeju sopstvenu vrednost i znaju kako da je artikulišu na tržištu.

Foto: Promo

Na glavnoj sceni, Chris Do se pridružio Jürgenu Schmidhuberu, nekonvencionalnom profesoru i ocu moderne veštačke inteligencije, Julie Supan, elitnoj brend strategkinji koja je postavila temelje YouTubea, Airbnb-a, Dropboxa, Reddita i Discorda, Marku Pollardu,, jednom od najuticajnijih svetskih stratega danas, i Neilu Patelu, stručnjaku za digitalni marketing i rast, dodatno potvrđujući poziciju Dana komunikacije kao mesta susreta ideja koje oblikuju industriju na duži rok. Dani komunikacija i ove godine donose globalne perspektive i konkretno znanje u Rovinj - na mesto susreta industrije koja traži više od inspiracije. Više informacija dostupno je na www.danikomunikacija.com.







