Na tender za marketinške usluge, koji je raspisalo preduzeće EXPO 2027 d.o.o. pristiglo je ukupno 17 ponuda na tri partije. Za pružanje usluga u okviru partije jedan, koja obuhvata organizaciju događaja, pristigle su tri ponude. Za pružanje usluga u okviru partije dva, koja se odnosi na digitalne marketinške usluge, pristiglo je osam ponuda, dok je na partiju tri, koja se odnosi na

pružanje usluga odnosa s javnošću, pristiglo šest ponuda.

Direktor preduzeća EXPO 2027 d.o.o. Danilo Jerinić izrazio je zadovoljstvo zbog velikog broja kompanija koje su učestvovale na tenderu.

-Taj broj pokazuje da je Ekspo atraktivan projekat i da mnoge kreativne kompanije žele da budu deo ovog globalnog brenda - rekao je

Jerinić.

Foto: Dragan Kujundzic/Dragan Kujundzic

On je istakao da je prosek broja kompanija koje se javljaju na javne nabavke u Republici Srbiji 2,5.

- Drago mi je što Ekspo menja ovaj trend nabolje. Projekat Ekspo pripada svima, nema privilegovanih, postupci su potpuno transparentni, i zato pozivam sve kompanije u Srbiji da prate naše tendere i da se na njih javljaju u što većem broju - rekao je Jerinić.

Odluka o najbolje rangiranom ponuđaču biće doneta nakon evaluacije pristiglih ponuda, a u najkraćem mogućem roku koji propisuje zakon. Ugovor za izabrane ponuđače po svakoj od navedene tri partije dodeljuje se na period od 12 meseci, a kriterijum za dodelu ugovora je ekonomski najpovoljnija ponuda.