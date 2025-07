Slušaj vest

U prisustvu predsednika Vlade Republike Srbije prof. dr Đura Macuta, direktora Kancelarije za IT i eUpravu prof. dr Mihaila Jovanovića, gradonačelnika Kragujevca Nikole Dašića i brojnih zvanica, u Kragujevcu je obeležen početak radova na izgradnji druge zgrade Inovacionog distrikta.

- Pretvaranjem Kragujevca u tehnološko-inovacioni centar, postavljamo model razvoja za celu zemlju. To je dokaz naše posvećenosti decentralizaciji, ravnomernom razvoju i ulaganju u znanje, inovacije i kreativnost, rekao je prof. dr Đuro Macut, predsednik Vlade Republike Srbije, ističući zadovoljstvo što u Kragujevcu, gradu koji postaje simbol novog tehnološkog i naučnog razvoja Srbije, prisustvuje ovom događaju.

- Nakon što je ovde izgrađen jedan od najmodernijih Državnih data centara u Evropi, danas polažemo kamen temeljac za drugu zgradu Inovacionog distrikta – pionirskog projekta u regionu. Ova zgrada od 5.000 kvadratnih metara, vrednosti 13 miliona evra, dodao je premijer Macut, novi je korak ka tome da Srbija bude tehnološki lider Jugoistočne Evrope. Inovacioni distrikt je više od investicije, on je prostor za saradnju i napredak, most između države, privrede i građana. Uloživši dodatnih 55 miliona evra do kraja 2025. godine Srbija će postati vlasnik najmoćnijeg superkompjutera u regionu, što će značajno unaprediti rad javnih službi, obrazovanja, zdravstva i privrede. Srbija danas ne prati, već stvara inovacije. Ovaj kamen temeljac simbol je temelja budućnosti koju zajedno gradimo, poručio je prof. dr Đuro Macut.

Direktor Kancelarije za IT i eUpravu prof. dr Mihailo Jovanović je istakao da je danas napravljen još jedan važan korak u okviru Investicionog plana „Skok u budućnost – Srbija 2027“.

- Ovim projektom objedinjujemo dva strateška pravca: ubrzanu digitalizaciju, primenu inovacija i novih tehnologija, kao i integralni, ravnomerni razvoj svih regiona Srbije. Izgradnjom Inovacionog distrikta pokazujemo da „EKSPO 2027“ predstavlja razvojnu politiku usmernu na decentralizaciju i tehnološki napredak cele zemlje, rekao je Jovanović.

- Do pre samo pet godina, ovde je bila livada, a danas Kragujevac, zahvaljujući Državnom data centru, nosi epitet „srpske silicijumske doline“. Prva zgrada Inovacionog distrikta biće završena do kraja ove godine, dok se završetak druge, upravo započete, planira do kraja 2026. godine. Pored investicija, ponosni smo i na očuvanje prirode, jer na prostoru distrikta neće biti posečeno nijedno drvo, a zasađeno je pet različitih sadnica: hrast, jela, lipa, šljiva i bagrem, kao simboli novog znanja, mladosti, kreativnosti i održivog razvoja, zaključio je dr Jovanović i pohvalio Grad Kragujevac kao izuzetno ekspeditivnog saradnika u obezbeđivanju neophodne dokumentacije za izgradnje.

- Grad Kragujevac ima taj istorijski specifikum što je baš ovde stvarana prva moderna Srbija – država sa svim svojim institucionalnim kapacitetima. Pored prvog pozorišta i prve Gimnazije, u domenu nauke posebno mesto ima ovde osnovani Licej, iz koga je kasnije izrastao Univerzitet u Beogradu, rekao je gradonačelnik Dašić.

- To nas sve obavezuje, jer je to veliki zalog koji su nam naši preci ostavili. Imamo čega da se setimo i čime da se ponosimo, ali danas, kroz velike projekte, Grad Kragujevac pokušava da ostavi sličan trag generacijama koje dolaze. Pre pet godina započeta je izgradnja Državnog data centra, a izgradnja Inovacionog distrikta znači mnogo više od tehničkog baratanja podacima – ona predstavlja korak ka tome da mladi ljudi, istraživači i naučnici dobiju svetske uslove za rad upravo u Kragujevcu. To je ono što znači uspeh, ne samo za naš grad, već i za celu državu, dodao je Dašić.

Gradonačelnik se ovom prilikom, na velikoj podršci i trudu da Kragujevac, kao istorijski ali i industrijski centar, bude podržan kroz izgradnju savremene naučne infrastrukture, zahvalio Vladi Republike Srbije, predsedniku Republike i posebno prof. dr Mihailu Jovanoviću, koga lično doživlja kao počasnog građanina Kragujevca.

- Ovo nije jedini projekat Vlade važan za naš grad, nalazimo se nedaleko i od budućeg Centra izvrsnosti, i zajedno, korak po korak, gradimo budućnost na temeljima slavne prošlosti, poručio je gradonačelnik Kragujevca Nikola Dašić.

