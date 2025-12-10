Slušaj vest

Sezona prazničnih priprema uveliko je počela, ubrzavajući ritam svakodnevnice i čineći da dani prolaze u sve bržem tempu. Liste za poklone rastu, obaveze se nižu, a svaki slobodan trenutak postaje dragocen – trenutak koji želite da iskoristite da se posvetite sebi i onome što vas ispunjava.

U tim užurbanim danima, praktična rešenja koja štede vreme i pojednostavljuju svakodnevicu mogu promeniti tok dana, pružiti osećaj kontrole i ostaviti vam prostor da uživate u svakom trenutku. Jedno od takvih rešenja je usluga „Plati i podigni“, kompanije Mastercard, koja korisnicima omogućava da prilikom plaćanja debitnom platnom karticom kod trgovaca istovremeno podignu gotovinu u iznosu od 5.000 dinara.

Zamislite trenutak kada ulazite u prodavnicu sa spiskom namirnica, žureći da sve završite dok razmišljate o planovima za ostatak dana. Na kasi sve ide glatko – plaćate proizvode i u istom potezu dobijate gotovinu koja će vam biti potrebna za dalje obaveze. Bez dodatnog vremena za odlazak po novac, jednostavnom, praktičnom i sigurnom transakcijom možete platiti odabrane proizvode i podići gotovinu. Ovo praktično rešenje ne znači samo uštedu vremena; ono donosi i osećaj slobode, dodatnu energiju da ostatak dana provedete onako kako želite - bilo da je to susret sa prijateljima, mirna šetnja gradom ili trenutak uživanja uz omiljeni film ili seriju.

Foto: Promo

Sve više korisnika bira ovu opciju zbog njene jednostavnosti i praktičnosti. Dostupna je u prodavnicama Maxi i Idea, na benzinskim stanicama MOL i OMV i na drugim prodajnim mestima širom zemlje. U manjim sredinama, gde mreža bankomata nije jednako razvijena, usluga posebno dolazi do izražaja - pruža dodatnu sigurnost i omogućava da gotovina uvek bude pri ruci. Zato „Plati i podigni“ postaje tih, pouzdan saveznik svakodnevne organizacije, pružajući osećaj sigurnosti i podrške. Jer pravi luksuz pred praznike ne krije se samo u poklonima koje stavljamo pod jelku, već u slobodi da dan provedemo bez žurbe – sa manje čekanja, više prostora za uživanje i dovoljno energije za trenutke koji nas istinski raduju. U takvim trenucima, praktična rešenja koja olakšavaju kupovinu i plaćanje dobijaju posebnu vrednost, jer nam omogućavaju da svakodnevne obaveze završimo brzo, jednostavno i bez stresa.