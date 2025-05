Međutim, iako su neki u nemačkoj vladi za to zainteresovani, mnogi ipak nisu. Novi nemački kancelar i predsednik CDU Fridrih Merc jasno je dao do znanja da podržava planove EU za sprečavanje ponovnog aktiviranja gasovoda kao dela sledećeg paketa sankcija protiv Rusije. Usred glasina o mogućem popravku gasovoda, Evropska komisija trenutno se savetuje s državama-članicama o trajnoj zabrani korišćenja Severnog toka .

"Štagod Rusija i Sjedinjene Države da pregovaraju u vezi sa Severnim tokom 2 ili 1, potpuno je besmisleno“, rekao je on za DW. „Da budemo pošteni, na zemljama Evrope je da odluče da li žele ponovo da kupuju ruski gas iz Severnog toka 1 i 2“, smatra on.

Evropska unija se obavezala da će do 2027. ukinuti sva ruska fosilna goriva, a Evropska komisija je 6. maja objavila detaljnu strategiju i plan o tome kako planira to da postigne. U planu se spominje zaustavljanje uvoza ruskog gasa do kraja 2027. i navodi da će novi ugovori o snabdevanju bilo kojom vrstom ruskog gasa biti zaustavljeni do kraja 2025. godine.