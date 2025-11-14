Slušaj vest

Irski niskotarifni prevoznik Rajaner od 12. novembra potpuno prelazi na digitalne bording karte kroz aplikaciju „myRyanair“, čime postaje prva avio-kompanija u Evropi koja ukida mogućnost preuzimanja i štampanja papirnih karata.

Prvog dana oko 98% putnika uspešno je koristilo digitalne karte na više od 700 letova, dok je preostalih 2% dobilo besplatne papirne karte na aerodromu.

Kompanija ističe da niko nije bio uskraćen za ukrcavanje i da osoblje može pristupiti podacima iz onlajn čekiranja čak i kada putnik ne može da otvori aplikaciju. Očekuju se uštede do 40 miliona evra godišnje, što bi trebalo da omogući niže cene karata.

Oko 80% putnika već je koristilo digitalne karte.Implementacija je pomerena nakon jesenjeg raspusta, a zbog pritužbi potrošačkih udruženja Rajaner uvodi prelazni period tolerancije do posle Nove godine - putnici će i dalje moći da dobiju papirne karte bez nadoknade.