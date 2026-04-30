Grupacija avio-kompanija Er Frans-KLM saopštila je danas da će morati da izdvoji dodatne 2,4 milijarde dolara za gorivo u 2026, zbog poremećaja na energetskom tržištu izazvanih sukobima na Bliskom istoku i rastućim cenama nafte.

Ukupni godišnji troškovi goriva trebalo bi da dostignu oko 9,3 milijarde dolara, dok kompanija procenjuje da će samo u drugom kvartalu 2026. dodatni troškovi iznositi oko 1,1 milijardu dolara, prenosi NL tajms.

Kompanija je saopštila da je zaštitila oko dve trećine potrošnje goriva hedžing ugovorima, ali upozorava da će rast cena kerozina i dalje snažno uticati na rezultate u narednim kvartalima.

Er Frans-KLM očekuje nesmetano snabdevanje kerozinom tokom maja i narednih meseci, uprkos poremećajima na globalnom tržištu goriva izazvanim geopolitičkim tenzijama.

Finansijski direktor kompanije Stiven Zat izjavio je da se u ovom trenutku ne očekuju problemi u snabdevanju, naglašavajući da Evropa ima dovoljno domaćih zaliha i logističkih kapaciteta da pokrije potrebe avio-saobraćaja, prenosi Figaro.

Grupacija je dodala da je u prvom kvartalu 2026. zabeležen operativni gubitak od 27 miliona evra, što predstavlja značajno poboljšanje u odnosu na 328 miliona evra gubitka godinu ranije.

Er Frans-KLM navodi da je povećanje cena karata, podstaknuto smanjenjem letova u sektoru, delimično ublažilo negativne efekte na poslovanje.