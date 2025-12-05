Slušaj vest

Grupa od 18 mlađih poslanika iz njegove sopstvene CDU pobunilo se protiv zakona, čime je ugrožena tanka većina od 12 mandata koju koalicija deli sa Socijaldemokratama (SPD).

Ako Merc ne uspe da obuzda sopstveni poslanički klub po pitanju koje je ključno za SPD, vlada bi mogla da uđe u blokadu, što bi dovelo do raspada koalicije i potencijalno novih izbora - u trenutku kada je desničarski AfD prvi u pojedinim anketama.

Neočekivani spas mogao bi da dođe od Levice, koja je najavila da će biti uzdržana. To bi smanjilo potreban broj glasova za usvajanje zakona, ali bi i pokazalo slabost vlade, jer je saradnja sa Levicom i AfD-om formalno zabranjena CDU/CSU poslaničkom klubu.

Pobuna mlađih konzervativaca izazvana je višemilionskim troškom reforme, za koji tvrde da previše opterećuje buduće generacije. Koalicija se nada da će ipak sama obezbediti većinu, ali ishod glasanja ostaje neizvestan.