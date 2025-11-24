Slušaj vest

Tri brata iz Kalifornije čistila su tavan nakon smrti majke, očekujući tek stare kutije i uspomene. Međutim, ono što su pronašli potpuno im je promenilo život - skriveni strip o Supermenu iz 1939. godine, u savršenom stanju, prodat je za gotovo osam miliona evra i postavio novi svetski rekord.

Ova neverovatna priča već danima intrigira kolekcionare i ljubitelje pop kulture, a aukcijska kuća Heritage ovakav primerak opisuje kao "otelotvorenje kolekcionarske vrednosti“.

Rekordna cena

Majčina ostavština pretvorila se u neočekivani izvor bogatstva: prvo izdanje Supermena iz 1939. godine prodato je na aukciji u Njujorku za neverovatnih 9,12 miliona dolara, odnosno 7,98 miliona evra. Nikada do sada nije plaćen veći iznos za jedan strip.

Do sada je rekord držalo prvo izdanje "Action Comicsa" iz 1938. godine, koje je bilo prodato za oko 7 miliona dolara (6,08 miliona evra). Novi rekorder nadmašio ga je za više od dva miliona dolara.

Godinama zaboravljen u kutiji

Kako piše New York Times, ovaj izuzetno vredan primerak decenijama je ležao potpuno zaboravljen – u običnoj kartonskoj kutiji na tavanu porodične kuće u Kaliforniji. Tri brata, koja su posle smrti majke raščišćavala prostor, znala su da je ona skupljala stripove, ali nikada nisu videla njenu zbirku. Nisu ni slutili da se među starim stvarima nalazi pravi kolekcionarski dragulj.

Strip je predat aukcijskoj kući Heritage, gde su, prema saopštenju, stručnjaci bili doslovno šokirani njegovim stanjem. Iz Heritagea su poručili: „Ovaj primerak se smatra utelotvorenjem kolekcionarske vrednosti.“

Naveli su i da je reč o najbolje ocenjenom, nerestauriranom primerku Supermana koji su ikada ponudili. Upravo zato licitacija je bila izuzetno napeta, a aukcija koja je prenošena uživo preko interneta privukla je kolekcionare iz celog sveta.