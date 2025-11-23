Zašto su banane od brojem 1 na vagama u marketima: Trgovci napokon objasnili o čemu je reč
Ukoliko niste znali trgovci su ovu odluku doneli da se kupci ne muče, jer je upravo ovo voće najprodavanije i najtraženije.
Kada se proizvodi u trgovinama numerišu na vagama za merenje, ubacuju se abecednim redom. Uprkos tome, banane su na vrhu liste, iako bi po pravilu pre njih trebalo da su artičoka, ananas i avokado.
Navodno je to, otkrivaju trgovci, zbog njihove popularnosti i učestalosti kupovine, pa su zadržale broj 1, kako ih kupci ne bi dugo tražili na ekranu vage, piše Kamatica.
Četiri osnovna razloga zašto su banane uvek na broju 1:
1. Banane su jedan od najčešćih proizvoda koji se meri i kupuje često i po više puta nedeljno
(Zato trgovci žele da njihov PLU kod bude najbrži za pristup)
2. Najlakše je zapamtiti "jedinicu", jer kupci lako pamte da je 1 = banane, pa se smanjuju greške pri kucanju koda i ubrzava se proces na samoposlužnim kasama.
3. Standardizacija među marketima
(Mnogi veliki lanci koriste iste ili slične PLU kodove. Kod za banane je u međunarodnom PLU sistemu 4011, pa se “1” na ekranu često povezuje sa njima kao najlogičniji prvi izbor)
4. Brže skeniranje i kraći redovi
(Pošto se banane najviše prodaju, stavljanje na broj 1 smanjuje zadržavanje kupaca na kasama i ubrzava protok)
Biznis Kurir/Kamatica