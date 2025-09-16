Slušaj vest

Uprava za agrarna plaćanja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisala je javni poziv za subvencije za krave za uzgoj teladi od 20.000 dinara po grlu koji je otvoren je do 30. septembra 2025. godine.

Pravo na podsticaje ostvaruje pravno lice, preduzetnik i fizičko lice - nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, koje ispunjava uslove propisane zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Uslov je i da je lice u Registru poljoprivrednih gazdinstava izvršilo obnovu registracije za tekuću godinu, pre podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje, i to za kravu oteljenu u periodu od 1. aprila prethodne kalendarske godine do 31. marta tekuće kalendarske godine.

Pravo na podsticaje za isto grlo ostvaruje se jednom za jednu kalendarsku godinu.

Prijave za subvencije se podnose preko platforme eAgrar, odnosno portala ePodsticaji.

