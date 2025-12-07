Slušaj vest

Država ima mehanizme da obezbedi subvencionisano gorivo za poljoprivrednike i na privatnim pumpama, tako da ne moraju da brinu kako će točiti jeftiniji evrodizel ukoliko u nekom trenutku dođe do nestašice na pumpama Naftne industrije Srbije zbog prestanka rada rafinerije u Pančevu, smatraju sagovornici Kurira.

Dok se čini da se pritisci da se reši situacije oko NIS pojačavaju, a od odgovora američke Kancelarije za kontrolu strane imovine (OFAK) Ministarstva finansija SAD o licenci za produžetak rada te kompanije zasad nema ni traga ni glasa, pojavila se strepnja kod ratara da li će ostati bez povoljnosti koje su imali na NIS-ovim pumpama.

Zabrinutost

Da su zabrinuti, za Kurir potvrđuje Miroslav Matković, predsednik skupštine Udruženja poljoprivrednika Subotice.

- Završili smo oranje i sada sređujemo mašine, ali već u januaru kreće bacanje uree na pšenicu i prehrana na uljanu repicu i ječam. Sad vidimo da se preko medija postavlja pitanje da li ćemo imati pogodnosti i dalje. I mi čekamo ishod oko NIS-a i naravno da strepimo jer mogu da kažu da se subvencija ukida. S druge strane je pitanje kako će poljoprivrednici da reaguju i da li će to olako da prihvate ili će da se žale - kaže Matković za Kurir Biznis.

Podsećamo, poljoprivrednici su na NIS-ovim pumpama mogli da kupe po 100 litara evrodizela po hektaru po zagarantovanoj ceni od 179 dinara po litru, a tu razliku im je isplaćivala Uprava za agrarna plaćanja.

Matković kaže da bi za poljoprivrednike bilo bolje kad bi po subvencionisanim cenama mogli da kupuju evrodizel i na privatnim pumpama.

- Bilo bi još bolje kad bi država s privatnim pumpama napravila takav sporazum da umanjenje bude direktno, a da država posle njima isplaćuje razliku i da to vreme uštedimo Upravi za agrarna plaćanja - ističe Matković.

BOJAN STANIĆ: NAJBOLJE BI BILO DA DRŽAVA KUPI NIS I Bojan Stanić, pomoćnik direktora Sektora za strateške analize Privredne komore Srbije, smatra da država ima razne mehanizme da poljoprivrednicima obezbedi subvencije da nadoknade štetu ukoliko bi na pumpama morali da kupuju gorivo po istim cenama kao i svi ostali. On smatra da bi najbolje bilo da država Srbija kupi ruski udeo u NIS-u i tako reši problem.

- Tako bi sa 30 odsto Srbija postala vlasnik 86 odsto NIS-a. Imamo novac za to, s tim što bi jedan deo para bio iz budžeta, a drugi od zaduživanja. Ali mi ne možemo da kupimo dok Rusi ne pristanu da prodaju svoj deo - naglašava Stanić.

Smanjiti akcize

Da država ima sredstva da privatne benzinske pumpe natera da poljoprivrednicima prodaju gorivo po povoljnijim cenama, smatra i finansijski konsultant Mahmud Bušatlija.

- Država ima sredstva da ih natera jer imaju povlastice od države. S druge strane, država može da smanji cenu evrodizela na taj način što će smanjiti svoju akcizu na derivate samo za poljoprivrednike. To uvek može da uradi jer preko 50 odsto cene derivata čine akcize - kaže Bušatlija.

On dodaje da to što je Lukoil dobio licencu od OFAK-a ne znači da će je dobiti i NIS.