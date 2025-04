Akcija obuhvata sledeće grupe korisnika:

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede podseća na to da je Uredbom o ograničenju visine cena derivata nafte predviđeno da sva poljoprivredna gazdinstva koja imaju površine upisane u Registar poljoprivrednih gazdinstava na dan stupanja na snagu ove uredbe, odnosno 25. januara 2025. godine, i zasejane, odnosno zasađene površine obradivog poljoprivrednog zemljišta pod odgovarajućom biljnom kulturom do količina potrebnih za obradu, mogu da, uz upotrebu kartica izdatih registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima, kupuju derivat EVRO DIZEL po maksimalnoj maloprodajnoj ceni od 179 dinara po litru, u maksimalnoj količini do 100 litara po hektaru, a najviše do 100 hektara.