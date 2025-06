Trasa auto-puta menja tržište nekretnina i donosi novu ekonomsku dinamiku, prvi digitalni auto-put u Srbiji menja pravila igre

Jedna od najmodernijih saobraćajnica u našoj zemlji, prvi digitalni auto-put koji se upravo gradi, Moravski koridor, biće kompletno završena do juna naredne godine. Do kraja godine biće završena deonice od Vrnjačke Banje do Vrbe, dok će preostalih 30 kilometara do Adrana biti gotovo do juna 2026.

Moravski koridor dužine 112 kilometara prostire se od Pojata do Preljine, a povezuje Pojate, Ćićevac, Varvarin, Kruševac, Trstenik, Vrnjačku Banju, Kraljevo, Adrane i Čačak, odnosno oko 500.000 građana u Rasinskom, Raškom i Moravičkom okrugu.

Nastavak radova

Da će on za kratko vreme biti kompletno gotov i pušten u saobraćaj najavio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić i istakao da je razgovarajući sa američkom kompanijom Behtel, koja gradi Moravski koridor, predložio da, kada završe taj projekat, izgrade auto-put sve do Jarinja i Severne Mitrovice.

- Pre kraja godine ćemo da završimo 14 kilometara od Vrnjačke Banje do Vrbe, do predgrađa Kraljeva i onda nam ostaje još 11 kilometara do Adrana i 30 kilometara koje ćemo tačno za godinu dana, do juna 2026, završiti od Čačka do Kraljeva - naveo je Vučić.

On je istakao da je vrlo moguć i nastavak ovog puta.

- Sada već razgovaramo o mogućem nastavku od Kraljeva do Novog Pazara i lično sam tražio i insistirao da se, osim tih 84,3 kilometra, uradi i 13,1 kilometar do Jarinja, do administrativnog prelaza. A onda sam rekao - ako ste u stanju da uradite kompletnu kilometražu do Severne Mitrovice, mi smo spremni da platimo u potpunosti - naglasio je Vučić.

Predsednik Srbije je istakao da bi to za nas bio rezultat uspeha i važan put ka miru i nešto veliko za četiri srpske opštine na Kosovu i Metohiji.

Inače, Moravski koridor sastoji se iz tri deonice: prva deonica od Pojata do Kruševca (Koševi) duga je 27,83 kilometra, druga deonica od Kruševca (Koševi) do Adrana je 53,88 kilometara i treća deonica od Adrana do Preljine 30,66 kilometara.

Otvorene deonice

Puštanjem u rad dela Deonice 1 od Makrešana do Kruševca (Koševi) u novembru 2023. godine, a prethodno i dela Deonice 1 od Pojata do Makrešana, u aprilu 2023. godine, za saobraćaj je otvoreno 28 kilometara Moravskog koridora, to jest cela prva deonica. Takođe, otvoreno je i 30 kilometara od Kruševca do Vrnjačke Banje, pa je od kompletne trase otvoreno 58 kilometara.

To je najširi i prvi digitalni autoput u Srbiji, jer će duž njegove trase biti postavljeni optički kablovi i digitalna oprema koji će omogućiti besplatan bežični internet i najmoderniji sistem upravljanja saobraćajem.

Projektovan je za brzinu do 130 kilometara na sat, imaće 11 petlji, 71 most, 23 nadvožnjaka i pet podvožnjaka.

U sklopu izgradnje autoputa izvode se i radovi na hidrotehničkom uređenju Zapadne Morave u dužini od oko 60 kilometara.

