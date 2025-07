- To je jedan ozbiljan, graditeljski, konstruktivni projekat, koji ne podrazumeva samo železnički most, već i pristupne puteve. Uz rekonstrukciju pruge, to će ubrzati železnički saobraćaj, a posebno će značiti našoj privredi. Zahvaljujući našoj zajedničkoj inicijativi sa meštanima Tomaševca i Orlovata, dosadašnji železničko-drumski most dobiće drugu namenu i biće pešačko-biciklistički, - rekao je Simo Salapura, gradonačelnik Zrenjanina.