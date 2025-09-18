Slušaj vest

Osamnaesti je dan od stupanja na snagu uredbe o ograničavanju trgovačkih marži. Oko 20.000 proizvoda u prodavnicama je jeftinije – u proseku za oko 15 odsto, bar su tako najavili zvaničnici. Dok inspektori širom zemlje kontrolišu trgovinske lance, potrošači i dalje gledaju račune i mere koliko im je novčanik tanji ili deblji.

Da li je smanjenje marži oborilo cene osnovnih namirnica? O tome je govorila profesorka dr Snežana Nena Šantić, ekonomista i predsednica Udruženja penzionera Stari Grad:

Snežana Nena Šantić Foto: Kurir Televizija

Novčanik i frižider kao osnovni parametri ekonomije

- Mi se radujemo tome, onda otrčimo u te proizvode da vidimo šta je jeftino, a više od polovine ni ne kupujemo te proizvode. Penzioneri kažu da je to šarena laža, ali takođe mislim da je veoma dobro što su snižene osnovne namirnice. Pojeftinjenja koja su minimalna ne znače nama toliko. Opet je mala penzija i teško je sa malim prihodima. Penzioneri se najviše žale na male penzije i samoću. Nema ko da im pomogne. Kada živite u manjim sredinama, daleko vam je sve – kaže Šantić i dodaje:

- Ne postoji služba koja će otići do nekog, izvesti ga u šetnju ili mu nešto kupiti. Ako smo mogli to da radimo za vreme korone, zašto to nismo zadržali do sada? Ne možete sve sa parama da postignete. Ja molim državu da ima taj puls slušanja naroda. Nama je za ekonomiju osnovni parametar naš novčanik i naš frižider. Teško može da se uštedi. Ni u jednom momentu niko nije pomenuo lekove i troškove za porez. Kada dobijete penziju, sutradan najkasnije svi računi su plaćeni i onda trk u apoteku da se kupe lekovi. Potreban je popust na lekove.

Ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević, izjavila je da pojedini marketi nisu primenili uredbu, ali da je tržišna inspekcija započela kontrole trgovinskih akcija:

- Trgovinski lanci traže rupu u zakonu. Ljudi se žale da nisu svi lanci snizili cene. Do ove godine smo čekali da se neko seti da je marža ogromna. Vi nemate nigde u svetu ovoliku maržu. Država je sada stala uz to, napokon se neko setio. Neravno da je bio bojkot trgovinskog lanca. U zakonu ne piše da oni ne smeju da imaju tu maržu - kaže Šantić i dodaje:

- Sada su inspektori na terenu, ali ne znam do kada će biti. Mene to brine, koliko će oni dugo biti na terenu. Sve to mora da se prekontroliše. Sada više ne postoje akcije u radnjama, to trgovinskim lancima odgovara, ali nama ne, pogotovo penzionerima. Nije stvar toga da inspekcija napravi zapisnik, već ona treba da kazni.

