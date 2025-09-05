Slušaj vest

Koliko su se trgovci bogatili na račun potrošača postaje sve jasnije posle 1. septembra, kada je stupila na snagu Uredba o ograničavanju trgovačkih marži na oko 22.000 artikala iz 23 grupe proizvoda.

To "skidanje kajmaka" sa visokih cena različitih proizvoda dokazuje još jedan primer sniženja. Tako je meksička salata sa tunjevinom od 160 grama u jednom marketu čija je to inače robna marka pre stupanja na snagu Uredbe o ograničenju marži koštala 231 dinara, dok se sada može kupiti za 128 dinara.

Foto: Privatna Arhiva

Pojeftinjenje od 103 dinara samo pokazuje da su potrošači u Srbiji plaćali pojedine proizvode skoro duplo više od realne cene, kao i koliko su trgovci bili alavi zbog želje da se obogate na račun građana.

Podsetimo, Uredba o ograničenju trgovačkih marži na 20 odsto počela je da se primenjuje od 1. septembra, što je dovelo do pada cena oko 22.000 proizvoda iz 23 kategorije.