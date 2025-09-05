Slušaj vest

Koliko su se trgovci bogatili na račun potrošača postaje sve jasnije posle 1. septembra, kada je stupila na snagu Uredba o ograničavanju trgovačkih marži na oko 22.000 artikala iz 23 grupe proizvoda.

To "skidanje kajmaka" sa visokih cena različitih proizvoda dokazuje još jedan primer sniženja. Tako je meksička salata sa tunjevinom od 160 grama u jednom marketu čija je to inače robna marka pre stupanja na snagu Uredbe o ograničenju marži koštala 231 dinara, dok se sada može kupiti za 128 dinara. 

2368189.jpg
Foto: Privatna Arhiva

Pojeftinjenje od 103 dinara samo pokazuje da su potrošači u Srbiji plaćali pojedine proizvode skoro duplo više od realne cene, kao i koliko su trgovci bili alavi zbog želje da se obogate na račun građana. 

Podsetimo, Uredba o ograničenju trgovačkih marži na 20 odsto počela je da se primenjuje od 1. septembra, što je dovelo do pada cena oko 22.000 proizvoda iz 23 kategorije. 

Da su trgovci iz nekog razloga imali visoke marže na svim vrstama tunjevina koje su zbog previsokih cena mnogima bile nedostupne vidi se i na primeru obične tunjevine čija je cena pala sa 149 na 95 dinara.

Ne propustiteNovčanikUDAR NA POHLEPU TRGOVACA! Država ograničava marže, padaju cene i do 20 odsto, evo cenovnika
Prodavnica
NovčanikKAKO NAS SVE VARAJU TRGOVCI? Svi nasednemo na ove trikove, sve unapred smišljeno
Žena se drži za glavu u prodavnici
NovčanikKOMŠIJE UVODE NOVO PRAVILO ZA TRGOVINU NA MALO: Na snagu stupa dvojno prikazivanje cena, od ovog meseca sledi obrt
bugarska.jpg
InfoBizKOJIM SE SVE PREVARAMA SLUŽE TRGOVCI? Posebno obratite pažnju na "popuste", ne bacaju ni pokvarene namirnice
zeleno lisnato povrće shutterstock_194835887.jpg