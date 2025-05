Od uređenja enterijera i odabira rasvete, pa do rasporeda artikala i prisutnosti određenih mirisa – sve je isplanirano kako bi uticalo na ponašanje kupaca. Cela prezentacija oslanja se na psihološke mehanizme koji podstiču impulzivnu ili planiranu potrošnju. Nije slučajno ni to što su gotovo svi supermarketi organizovani na sličan način – to stvara osećaj poznatosti i olakšava snalaženje u prostoru.