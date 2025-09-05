Slušaj vest

U nameri da zaštiti standard građana i uvede red na tržištu, država je odlučno krenula u obračun sa nerealnim maržama i netransparentnim formiranjem cena. Sem novih ekonomskih mera, Vlada Srbije jasno je stavila do znanja da interesi građana moraju biti na prvom mestu. Iako pojedini trgovinski lanci još nisu snizili cene, već su ukinuli ranije akcije, očekuje se da mere daju rezultate u narednom periodu.

Paralelno, pokrenuta je i istraga protiv velikih trgovaca zbog sumnje na dogovaranje cena, dok je u pripremi novi zakon o nepoštenim poslovnim praksama, koji će dodatno ojačati poziciju države u zaštiti tržišne ravnoteže. O ovim temama razgovarali su gosti emisije "Redakcija": Miodrag Kapor, ekonomista i prof dr Aleksandra Tomić, član predsedništva SNS-a i Danijel Đerfi, proizvođač mesa.

Foto: Kurir Televizija

- Mi smo radili sa dva lanca, sa jednim smo nastavili a sa drugim smo prekinuli saradnju pre ovih uredbi. Pre 10 dana nam je ponuđen ugovor da mi proizvođači mora da prihvatimo sav povraćaj koji postoji. Na primer, neka prodavnica ima kapacitet da proda 50 kilograma robe, oni žele da neograničeno poručuju robu bez obzira na rok trajanja - kaže Đefri i dodaje:

- Sav trošak bi pao na nas. Mi smo odustali od te saradnje. Ta uredba mi se jako sviđa jer više marketi ne mogu da vraćaju od 3 posto robe u vrednosti fakture, što je sasvim uredu. Kada podvučemo crtu, samo oni imaju korist, a mi nemamo nikakvu korist. Radimo bukvalno na nuli i mera koja je uvedena mi se zbog toga dopada.

Predsednik Aleksandar Vučić ističe da su građani zadovoljni i da država vodi računa kako o potrošačima, tako i o stabilnosti trgovinskog sektora, što je Tomić i objasnila:

Foto: Kurir Televizija

- Sada vidite koliko je ovo kompleksna tema, jer ako pustite konkurenciju, onda ispada da država ne može da interveniše na tržištu. A ako interveniše, onda uvek postoje neki problemi. Komisija za zaštitu konkurencije je na osnovu određene sektorske analize prošle godine u oktobru pokrenula postupak protiv četiri lanca, koji obuhvataju 51% tržišta - kaže Tomić i dodaje:

- Treba dokazati tu koncentraciju koja je 30% od koncentracije na tržištu po zakonu, što je veoma teško. Teško je jer su se oni podelili između sebe i podvukli. Kada smo razgovarali o udruženju potrošača onda su oni reagovali. Kad država interveniše i kada je striktna i kada imate zaštitu potrošača, onda sigurno imate i otpor velikih lanaca. Cilj je bio da potrošač ka moć nas kao kupaca bude veća i da time otisnete da ima veći rast.

Kapor navodi da ovakva reakcija države nije dugoročna odluka, te da bi najbolje bilo da institucije rade svoj posao:

Foto: Kurir Televizija

- Ovo jeste bila politička odluka, intervencije države nisu poželjn što se tiče trgovine i najbolje bi bilo kad bi institucije radile svoj posao. Mi nismo imali otvoren slučaj u poslednje vreme od Komisije za zaštitu konkurencije. Najveći problem je dokazati da postoji određeni dogovor ponuđača na tržištu. Problem je što Komisija nema odnos sa javnošću i to otvara sumnju i zabrinutost. Mi imamo jedini slučaj kog se sećam, a to je bio slučaj vezan za sportske patike - kaže Kapor i dodaje:

- Generalno, država može kratko da interveniše, a nakon toga treba da se vratimo tržištu iz mnogo razloga. Nije cilj da ograničimo dolazak investicija u velike trgovinske radnje, već treba da ih ohrabrimo. Komisija treba da ima oldređene kapacitete kako bi rešavala slučaje velikih trgovinskih lanaca. Ne volim ni činjenicu da imamo obuhvaćen veliki broj artikala, uredu je da imamo manji broj koji domaćinstva često upotrebljavaju.

