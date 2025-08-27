Slušaj vest

I dok su otprilike znali koliko će ih koštati hrana i piće, nisu imali pojma da će im konobar naplatiti osam evra jer je muzika koju je birao di-džej svirala na zvučnicima restorana dok su sedeli. Neobičan račun iz Ostunija, grada u regionu Apulija, izazvao je ogromnu reakciju na društvenim mrežama.

- Muzika je bila veoma dobra, ali niko od nas nije očekivao da će nam toliko naplatiti - rekli su gosti lokalnim medijima.

Foto: Printscreen/X

Neki su komentarisali da je to zapravo koperto, tradicionalna italijanska fiksna naknada koja se naplaćuje po osobi u restoranima, dok su drugi napisali da je to nepravedna praksa i da bi naknada trebalo da bude ugrađena u cene menija.

Slične diskusije su se već vodile u Italiji ovog leta, nakon što se jedan turista požalio listu "La Repubblica" da je platio 50 centi za papriku.

- U redu, od sada ću svuda nositi svoju papriku kako bih izbegao dodatne troškove - rekao je, dodajući da je bio šokiran kada je video račun.

Plivačica i osvajačica olimpijske medalje Elena Di Lido nedavno je rekla da joj je naplaćeno 1,5 evra u restoranu u južnom gradu Bišeliju jer je rekla da ne želi paradajz na svojoj pici.

Međutim, izgleda da Italija nije jedina mediteranska zemlja u kojoj nove naknade restorana izazivaju negodovanje. Ranije ovog meseca, jedna turistkinja je objavila račun iz azijskog restorana na Ibici, gde joj je naplaćeno 12 evra za kačenje torbice na ofinger pored stola.