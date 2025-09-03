Dve Francuskinje napustile restoran bez prethodno plaćenog računa, ali su ih ubrzo pronašli

Dve turistkinje iz Francuske, koje su napustile restoran u italijanskom primorskom gradu, a da nisu platile račun, bile su zapanjene kada ih je ugostitelj pronašao sledećeg dana.

Dve žene su uživale u pici i nekoliko čaša špricera u restoranu na jadranskoj obali u regionu Marke. Napravile su račun od 44 evra, međutim, umesto da plate, odlučile su da pobegnu i to tako što su lagano išetale na glavna vrata picerije Ai Due Re, preneli su italijanski mediji.

"Došle su bez rezervacije", rekla je vlasnica picerije Mikela Malatini za list Il Resto del Karlino.

"Naručile su dve pice i nekoliko špriceva, četiri ili šest. Kada je došlo vreme za plaćanje, ustale su i izašle kroz glavna vrata, polako se udaljavajući".

Nije bio prvi put da se Malatini susrela sa takvim incidentima - nekoliko dana ranije njeno osoblje je sprečilo sličan pokušaj drugog turističkog para da pobegne bez plaćanja - ali ovog puta je odlučila da uzme stvar u svoje ruke.

Obišla je druge ugostitelje u gradu, raspitala se i saznala gde su Francuskinje odsele.

Sledećeg jutra, uz dozvolu vlasnika njihovog smeštaja, Malatini je pokucala na vrata francuskih turistkinja i pokazala im je inkriminišući snimak.

"Spavale su kad sam ušla, ali brzo su se probudile. Pitala sam da li je bilo problema sa računom i pokazala im snimak sa sigurnosne kamere. Nisu rekle ni reč, ali su platile račun", navela je vlasnica picerije, pa dodala:

"Nije toliko bitno koliki je račun bio koliko samo delo" - objasnila je Malatini.

"Radimo vredno, a videti mušterije kako pokušavaju da odu bez plaćanja je šamar u lice našem radu".