U NBS biće u sredu organizovan plenarni sastanak misije MMF-a i delegacije Republike Srbije. Početak sastanka zakazan je za 10 časova, najavljeno je iz centralne banke.

Prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je ranije da će jedna od glavnih tema razgovora sa Misijom MMF biti budžet Srbije za 2026. godinu.

Delegacija Ministarstva finansija, predvođena prvim potpredsednikom vlade i ministrom finansija Sinišom Malim sastaće se sutra sa Misijom Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), koju predvodi Anet Kjobe.

Misija MMF-a sutrašnjim sastancima započinje drugu reviziju aktuelnog nefinansijskog aranžmana u vidu Instrumenta za koordinaciju politika.

Predstavnici MMF-a boraviće u Beogradu do 30. oktobra, saopštilo je ministarstvo.

Sastanak je zakazan za 15.30 časova, u zgradi Ministarstva finansija.

