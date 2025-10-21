Slušaj vest

U Budimpešti je održan sastanak predsednika Srbije Aleksandra Vučića i mađarskog premijera Viktora Orbana. Vučić je poručio da su naši odnosi sa Mađarskom i Orbanom - izvanredni.

Naglasio je, da želimo da ih još više osnažimo kroz konkretne razgovore o energetici, infrastrukturi i zajedničkim projektima. Istakao je, da energetska bezbednost naš zemlje ostaje jedan od prioriteta. Kaže i da je sa Orbanom razgovarao o snabdevanju gasa u budućnosti i delovanju kompanije MOL.

Gosti "Pulsa Srbije" koji su komentarisali to što će od prvog januara uvoz ruskog gasa biti zabranjen bili su prof. dr Veljko M. Mijušković, ekonomista i Nebojša Atanacković, iz Unije poslodavaca Srbije.

Mijušković je pričao šta nas čeka posle ove zabrane od strane EU.

- Situacija se dodatno komplikuje, kao što je i predsednik istakao, vidimo da nam alternative po pitanju raznih stvari izmiču i da se dosta vrata zatvara. Pored krize koju imamo sa NIS-om, suočeni smo i sa problemom koji je mnogo kompleksniji. Možda građani nemaju predstave koliko je to ozbiljno, drago mi je što rukovodstvo zemlje ima ovako pozitivan stav jer to znači da se na tome intezivno radi. Dakle, 80 odsto od našeg ukupnog snabdevanja gasom dolazi trasom koju Evropljani sada žele da obustave - započeo je Mijušković, pa nastavio:

- Ovo ostavlja otvoren vremenski prostor da se ovi problemi reše dominantno na relaciji SAD i Rusija. Koliko ste popratili, signali od jutros nisu dobri, najavljuje se da do sastanka u Budimpešti neće doći. Ukoliko to bude slučaj, mi ovaj problem dalje prolongiramo. Budući da smo već istakli da se radi o kolateralnoj šteti, preko NIS-a i gasa, ali hoću da kažem da se ovo mora rešiti na višoj distanci, odnosno Rusije i Amerike, a ako oni odlažu to, onda smo i mi u problemu. Ono što uradimo, mi radimo. Srpska strana je iznela nekoliko predloga Rusima, a čekamo da vidimo šta će uraditi. To je za naftu, ali šta ćemo sa gasom koji je važan za domaćinstva i privredu.

Atanacković je pričao da li može Evropa da opstane bez ruskog gasa:

- Oni su izračunali da to mogu s obzirom na to da su vrlo striktno rekli da nema više nabavke ruskog gasa. Čini mi se da nam je Mađarska u tom smisu saveznik jer je ona ukupne količine gasa dobijala iz Rusije, ako bi se na nju ovo primenilo, ali videli smo da se izuzima iz ostalih mera EU jer nema izlaz na more, niti drugih načina snabdevanja, ali moguće je da se nudi da će EU pomoći da Srbija ne ostane bez gasa, ali i rada naše rafinerije, time što pokušava da se dalje utiče na Srbiju da napravi ozbiljnije zaokrete u odnosu na Rusiju i da se okrene zajedničkom snabdevanju koje postoji u EU. Međutim, iz ugla privrede, sve će to da košta više, nego što sada imamo cene gasa i derivata.

