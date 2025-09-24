Slušaj vest

Prema nemačkom sajtu Chip, postoji preporuka za povećanje sigurnosti pri korišćenju bankomata: pritisak na crveno dugme za otkazivanje nakon završetka transakcije.

Pritiskom na crveno dugme odmah se zaustavlja svaka operacija i vraća kartica. To je korisno kada želite brzo da prekinete podizanje gotovine. Preporuka sa interneta, međutim, kaže da dugme treba pritisnuti tek nakon što uzmete karticu i novac, kako bi sesija bila u potpunosti završena. U suprotnom, prevaranti bi mogli da nastave vašu sesiju bez vašeg znanja i da isprazne račun.

„Bankomati kojima upravljaju banke i štedionice iz bezbednosnih razloga najpre vraćaju karticu, a tek potom isplaćuju gotovinu“, saopštila je Deutsche Kreditwirtschaft za CHIP.

Ovo obezbeđuje da je osoba i dalje prisutna na licu mesta. „Ako ne izvadite karticu, novac se ne isplaćuje. Kartica će ubrzo biti zadržana iz bezbednosnih razloga“, precizira Sparkasse.

Situacije u kojima je crveno dugme korisno

Ipak, postoje situacije kada je crveno dugme veoma korisno.

„Ako se osećate nesigurno tokom transakcije – na primer, ako vas neko posmatra ili vam se iznenada neko obrati – trebalo bi da prekinete operaciju na bankomatu“, preporučuje Deutsche Kreditwirtschaft.

Transakciju treba prekinuti i ako vam se obrate nepoznate osobe koje vam „nude pomoć“. Ostanite smireni i proverite da je sve u redu nakon što napustite bankomat.

Pritiskom na dugme za otkazivanje sprečavate da bankomat isplati novac, pa ga neovlašćene osobe ne mogu uzeti i pobeći s njim. Sama kartica, bez PIN koda, nema vrednost i može se brzo blokirati.

Pažnja na druge bankomate i u inostranstvu

Pored bankomata kojima upravljaju banke i štedionice, postoje i uređaji drugih operatera, koji se obično nalaze na benzinskim pumpama ili železničkim stanicama.

„Preporučujemo svim potrošačima da se pre odlaska na odredište informišu o specifičnostima plaćanja i podizanja gotovine u svakoj zemlji“, navode predstavnici Deutsche Kreditwirtschaft.

Ako niste sigurni, pritisak na dugme za otkazivanje nakon što uzmete karticu i novac ne može da škodi.

Uopšteno, sledeće mere su ključne: Proverite bankomat zbog eventualnih sumnjivih uređaja

Obratite pažnju na okruženje

Zaklonite PIN prilikom unosa

Odmah sklonite karticu, novac i eventualne priznanice nakon podizanja gotovine