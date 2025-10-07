Zabrana korišćenja naziva mesnih proizvoda, poput hamburgera, na pakovanju veganske hrane mogla bi imati ozbiljne posledice za proizvođače i potrošače, upozorio je u utorak vodeći nemački dobavljač hrane biljnog porekla, prenosi Nemačka novinska agencija (dpa).

Kompanija Rügenwalder Mühle naznačila je da bi moguće prepakivanje oko 60 njenih proizvoda, koje bi pogodila nova uredba, moglo da košta milione evra.

Prepakivanje pravi milionske gubitke

Rügenwalder, koji tvrdi da je najveći nemački proizvođač veganske i vegetarijanske hrane, procenjuje da bi zbog preimenovanja proizvoda mogao da izgubi znatno više – desetine miliona evra zbog gubitka i do petine potrošačke baze.

U sredu će Evropski parlament glasati o izveštaju koji predlaže da se nazivi poput hamburger, odrezak, šnicla i kobasica rezervišu isključivo za proizvode životinjskog porekla.

U slučaju da većina članica EU podrži ovaj predlog, proizvodi kao što su sojini hamburgeri ili tofu kobasice moraće da dobiju nova imena.

Proizvođači se bune

Rügenwalder Mühle smatra da je to pogrešan pristup, insistirajući da proizvođači imenuju svoje proizvode tako da potrošači mogu da steknu predstavu o ukusu koji ih očekuje.

„Nazvati hranu odreskom nije prevara ako nije napravljena od mesa“, rekla je portparolka kompanije.

Dodala je i da šnicla od celera postoji u nemačkoj kuhinji više od 150 godina, odbacujući tvrdnje da veganski proizvodi sa nazivima mesnih jela obmanjuju potrošače.

Kompanija je takođe saopštila da je Nemačka najveće tržište veganske hrane u Evropi i da je oko 70 odsto njenog asortimana vegansko.