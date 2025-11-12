Slušaj vest

Najbolje je početi od onoga što se vidi. Nepravilno naduvane gume jedan su od najčešćih razloga povećane potrošnje. Ako su „premekane“, automobilu je potrebno više energije da se pokrene, što direktno znači i veću potrošnju goriva.

Pritisak u gumama

Osim toga, gume sa preniskim pritiskom brže se troše i više se zagrevaju, što može izazvati neujednačeno trošenje i lošiju stabilnost. Rešenje je jednostavno - redovno proveravajte pritisak u gumama, dok su hladne, i obavezno proverite geometriju točkova ako auto ne ide pravo kad pustite volan.

Još jedan čest, ali zanemaren uzrok, jeste zaprljan filter vazduha. Kada se zapuši, motor ne dobija dovoljno vazduha, pa smeša postaje prebogata i motor sagoreva više goriva nego što je potrebno. U ekstremnim slučajevima potrošnja može skočiti i do 10 odsto.

Zamena filtera

Srećom, zamena filtera je jednostavan i jeftin posao koji se lako obavlja i bez majstora. Sledeće što treba proveriti su kočnice. Ako zapinju, mogu ozbiljno povećati potrošnju. Ako točak nije potpuno slobodan, motor mora da savlada dodatni otpor. Ako je posle kraće vožnje disk neuobičajeno vruć, vreme je za servis.

Najčešće je dovoljno očistiti i podmazati vođice kočionih čeljusti, bez potrebe za zamenom skupih delova, prenosi Jutarnji list.

Ulje i tečnost za hlađenje

Ni ulje i rashladna tečnost nisu beznačajni. Starije ili pogrešno izabrano motorno ulje povećava trenje i opterećuje motor, što povećava potrošnju i do 15 odsto. Isto važi i za rashladni sistem - neispravan termostat ili ventilator mogu izazvati pregrevanje, pa motor troši više i radi pod većim opterećenjem.

Ako osnovne stvari ne pomognu, treba proveriti senzore i sistem za upravljanje smešom. Kvar na lambda sondi (senzoru kiseonika) remeti pravilan odnos vazduha i goriva, što dovodi do povećane potrošnje.

Slično važi i za senzor protoka vazduha – ako je zaprljan ili oštećen, motor „ne zna“ koliko vazduha dobija, pa ubrizgava više goriva nego što treba. U tom slučaju može da se upali lampica „Check engine“, ali ne mora. Zato je povećana potrošnja često prvi znak da nešto nije u redu.

Vremenom se mogu zaprljati i ubrizgavači goriva, što dovodi do neujednačenog rada i curenja goriva u cilindar. Profesionalno čišćenje ponekad pomaže, ali ako su injektori već istrošeni - jedino rešenje je zamena.

Zamena svećica

Ne treba zaboraviti ni svećice - male, ali ključne delove za pravilno sagorevanje. Istrošene ili zaprljane svećice daju slabiju varnicu, uzrokuju nepravilan rad motora i veću potrošnju. U najgorem slučaju, može doći do preskakanja paljenja, što oštećuje katalizator.

Provera i zamena svećica jednostavan su način da motoru vratite miran rad i efikasnost. Sličan efekat ima i kvar na EGR ventilu, koji vraća deo izduvnih gasova u motor radi smanjenja emisija. Ako se ventil zaglavi, smeša postaje nepravilna, a motor troši više. Rešenje je detaljno čišćenje ventila ili njegova zamena ako je potrebno.

U praksi, najčešći razlozi povećane potrošnje svode se na nekoliko osnovnih tačaka: pritisak u gumama, stanje kočnica, filter vazduha, svećice i senzori. Ali i najmanji propust u održavanju može pokrenuti lančanu reakciju – od lošeg sagorevanja do većeg habanja delova i viših emisija.