Prošle su nedelje od kako su događaji u Persijskom zalivu poremetili globalno tržište nafte, a cene derivata “crnog zlata” počele vrtoglavo da rastu. Ako vam je do sada stopalo bilo “tvrdo” na gasu vašeg četvorotočkaša. Evo korisnih sugestija kako uštedeti i do 20 odsto benzina i dizela dok traje ova naftna kriza.

Za uštedu goriva potrebna je strategija i disciplina u vožnji koje ne traže bilo kakvo investiranje. Redovno održavanje i stil vožnje su ključni u postizanju cilja od 20 odsto uštede. Primena ovih saveta može vam doneti dodatno pređenih 100 kilometara po punom rezervoaru goriva.

"Laka noga" na gasu

Startujte i ubrzavajte postepeno. Agresivna vožnja nije prijatelj potrošnje goriva. Nemojte na semaforu biti najbrži, nema potrebe da "turirate" gas. U velikim gradovima čeka se dugo na semaforima, a vi isključite motor. Nije potrebno da radi 90 sekundi ako vam je to na semaforu predočeno. Kada krenete ubrzavajte postepeno, kod dizelaša već na 2.000 obrtaja motora u minutu, a kod benzinaca na 2.500 obrtaja. Brzine treba menjati pravovremeno, što pre u viši prenos. Kod dizelaša je to na nešto manjem broju obrtaja u odnosu na benzince.

Foto: Jakov Milošević

Gas do daske pa kočenje od semafora do semafora podrazumeva najmanje duplo veću potrošnju goriva u odnosu na postepena ubrzavanja. Ako u daljini vidite da zeleni “talas” prestaje oduzmite gas i na “leru” stignite do sledećeg semafora. Savremeni automobili ne troše ni kap goriva kada je noga sklonjena sa pedale gasa. Nema razloga da “hrlite” sledećoj raskrsnici a onda noga na kočnici. Kočioni diskovi će vam duže trajati ako pri usporavanju auta kočite “motorom”, odnosno prebacujete stepene prenosa u sve niži i niži, sve do druge brzine.

Pritisak u pneumaticima

Zanemarivanje optimalnog pritiska vazduha u gumama odražava se na potrošnju goriva. Gume napumpajte onoliko koliko je predviđeno za vaš tip vozila. Nizak pritisak u gumama povećava potrošnju goriva i samih pneumatika. Viši pritisak od optimalnog smanjuje gazeću površinu gume pa auto ima manju stabilnost i upravljivost. Zamenite na vreme letnje gume zimskim i obratno. To doprinosi bezbednosti, manjoj potrošnji guma i goriva.

Kilima uređaj i aerodinamika auta

Leta su u Srbiji sve toplija pa se korišćenje klima uređaja u vozilima povećava. Klima u vozilu opterećuje motor. Uključena klima povećava potrošnju goriva i do tri decilitra na sto pređenih kilometara. Nekom malo, nekom puno. Savet je da u gradskoj vožnji, pri malim brzinama, od semafora do semafora, jednostavno otvorite prozore na autu. Pri brzinama većim od 80 na sat, kada odete na magistralu ili auto-put otvoreni prozori kvare aerodinamiku automobila pa je veća ušteda uključiti hlađenje kabine i zatvoriti prozore. Tako je potrošnja goriva manja nego sa povećanim otporom vazduha kada su prozori otvoreni i narušena aerodinamika. Krovni nosači takođe remete aerodinamiku auta, pa ih skinite kada vam nisu potrebni i uštedite koji decilitar goriva.

Optimalna brzina na magistrali i auto-putu

Jedan od najefikasnijih načina da smanjite potrošnju goriva je konstantna brzina auta na magistralama i auto-putevima. Ako na magistralnom putu vozite ujednačeno između 70 i 90 kilometara na čas - potrošnja benzina ili dizela će biti idealna. Kada je reč o auto-putevima idealno je voziti 110 do 120 kilometara na čas. Iznad toga potrošnja goriva naglo skače.

Auto-put Foto: Screenshot RTS

 Korisno je i planirati rute do planirane destinacije. Opredelite se za kraće rute a kada je potrebno da nešto “završite ” u gradu, uradite više poslova odjednom umesto da to radite za svaki zadatak posebno.

Pravilno održavanje vozila i nepotrebni prtljag

Auto čak i sa sitnim neispravnostima troši više goriva. Ovaj savet je logičan sam po sebi, kao i za sve ostale mašine i uređaje. Ako na vreme promenite ulje u motoru, zamenite svećice kod benzinaca i promenite filter vazduha motora - potrošnju goriva možete reducirati i do 10 odsto. Dodatna ušteda je eliminacija nepotrebnog tereta u vozilu. Nepotrebne stvari izbacite iz vozila jer sve se računa, svaki kilogram do smanjenja potrošnje.

Kada se sve sabere, a to je i do 20 odsto smanjenja potrošnje, stil vožnje i obraćanje pažnje na "sitnice" što može da vam donese uštedu. Takav odnos doprinosi i manjem zagađenju životne sredine i dužem radnom veku vašeg automobila.

Biznis Kurir/Citymagazin

