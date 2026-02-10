Na Dane komunikacija, koji se od 7. do 10. svibnja održavaju u Rovinju, stiže Neil Patel, jedan od najutjecajnijih svjetskih stručnjaka za digitalni marketing i growth. Njegov nastup otvara pitanje koliko su postojeće digitalne strategije doista spremne za okruženje u kojem sadržaja ima više nego ikad, a rezultati dolaze sve teže.

Forbesov Top 10 marketer, autor bestsellera New York Timesa i suosnivač agencije NP Digital, Patel stoji iza sustava rasta koji danas generiraju milijarde dolara prihoda za neke od najprepoznatljivijih svjetskih brendova. Njegov je profesionalni rad snažno obilježio razvoj modernog digitalnog marketinga, osobito u području SEO-a, contenta i performance marketinga, gdje se njegovi modeli i okviri koriste kao standardi za donošenje mjerljivih, skalabilnih odluka. Njegove edukativne sadržaje prati milijunska globalna publika – uključujući više od 1,5 milijuna pretplatnika na YouTubeu – što dodatno potvrđuje njegovu ulogu referentne točke za marketinške profesionalce na svim razinama.

Patel je poznat po tome što digitalni marketing ne promatra kroz izolirane kanale, već kao povezani sustav u kojem sadržaj, distribucija, konverzije i analitika moraju funkcionirati zajedno kako bi isporučili stvarnu poslovnu vrijednost. Za razliku od trendovskih narativa i kratkoročnih taktika, njegov se pristup temelji na podacima, transparentnosti i jasnom razumijevanju promjena u ponašanju korisnika. Upravo se zbog toga Patel smatra jednim od rijetkih stručnjaka koji rano prepoznaju pomake u načinu otkrivanja sadržaja, mjerenju performansi i razvoju marketinških strategija u trenutku kada postojeći modeli prestaju davati rezultate.

Na Danima komunikacija Patel će održati predavanje Content Isn’t King: 30 Charts That’ll Change The Way You Do Marketing, u kojem će kroz konkretne analize i vizualne prikaze pokazati kako se danas stvarno mjeri učinkovitost sadržaja, gdje marketinški timovi najčešće pogrešno interpretiraju metrike poput prometa i dosega te kako sadržajne sustave postaviti kao alat za ostvarivanje poslovnih ciljeva, s fokusom na leadove i prihode.

Na glavnoj pozornici 12. izdanja Dana komunikacija Patel će se pridružiti Jürgenu Schmidhuberu, nekonvencionalnom profesoru i ocu moderne umjetne inteligencije, Julie Supan, elitnoj brend strateginji koja je postavila temelje YouTubea, Airbnba, Dropboxa, Reddita i Discorda, te Marku Pollardu, jednom od najutjecajnijih svjetskih stratega današnjice, dodatno potvrđujući poziciju Dana komunikacija kao mjesta susreta ideja koje dugoročno oblikuju industriju.

Od 7. do 10. svibnja Rovinj će ponovno biti mjesto okupljanja domaćih i međunarodnih lidera iz kreativne, marketinške i komunikacijske industrije. Više informacija dostupno je na www.danikomunikacija.com.