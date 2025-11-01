Slušaj vest

Tržište lizinga u Srbiji nastavilo je da raste i u drugom kvartalu 2025. godine, ukupna vrednost novozaključenih ugovora porasla je za 10,7 odsto i dostigla 533 miliona evra, pokazuju podaci Asocijacije lizing kompanija Srbije. Potpredsednik Upravnog odbora asocijacije lizing kompanije Srbije Ivan Jauković navodi da su privrednici najčešći korisnici ovog vida ulaganja, ali i da još ne postoji mogućnost kupovine stana na lizing.

Ivan Jauković navodi da su, prema rečima korisnika, fleksibilnost, posvećenost, profesionalnost ljudi i brzina procesa ključni razlozi za rast tržišta lizinga.

"Lizing je sam kao proizvod takav da smo mi deo tog projekta, učestvujemo u svakom projektu i razvijamo se zajedno sa njim. Klijenti to prepoznaju i siguran sam da je to osnovni razlog za značajno uvećanje interesovanja za lizing", objašnjava Jauković.

Sve bliže evropskom tržištu

Kako kaže, među korisnicima lizinga najviše dominiraju korporativni klijenti, odnosno privrednici koji nabavljaju najčešće putnička vozila.

"Trendovi u Srbiji su veoma slični evropskim. Dakle, korporativni klijenti, uglavnom putnička vozila i dostavna vozila. Dok ostali deo odlazi na mašine različitih tipova, poput poljoprivrednih i IT mašina", kaže Jauković.

Ivan Jauković Foto: Printscreen/RTS

Navodi da Srbija sve više hvata korak i sa regionom.

"Tržišta Slovenije i Hrvatske su dosta razvijenija, ali se ta razlika značajno smanjuje poslednjih godina. Korisnici u Srbiji imaju dostupne sve proizvode, digitalne alate, možda čak i u većem nivou nego što je to slučaj u regionu", objasnio je Jauković.

Jauković kaže da je jedan od razloga zašto lizing nije zastupljen i u finansiranju neporetnosti, delimično to što su banke sve prisutnije u finansiranju nekretnina.

"Lizing nekretnina bih povezao sa tim da su naši korisnici iz domena korporativnih klijenata što funkcioniše isključivo za komercijalne nekretnine. To je neka niša u kojoj je lizing pronašao mesto", rekao je Jauković.

Za tri minuta do odgovora

Ističe da je lizing industrija znatno napredovala na polju brzine.

"Iz ugla korisnika to znači da može da uđe, recimo, u salon automobila i da prodavac vozila izvadi telefon, kroz aplikaciju unese set podataka i da u roku od dva, do tri minuta dobije odgovor", navodi Jauković.

Ističe da je trenutno lizing industija fokusirana samo na komercijalne nekretnine.

"Nije moguće u ovom trenutku uzeti stan na lizing. To je nekako tradicijonalno teren banaka i bankarskih kredita. Videćemo da li će biti potrebe da lizing ulazi u taj segment tržišta", objasnio je Jauković.

Navodi da lizing nema nikakve skrivene rizike.

"Dugo smo se borili sa tim negativnim imidžom koji je postojao pre desetak godina. Sve su krupna slova, apsolutno sve piše, nema ništa da vas sačeka iza ćoška", zaključio je Jauković.