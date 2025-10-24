Slušaj vest

Reč je o 11. novembru – Danu primirja u Prvom svetskom ratu, koji ove godine pada u utorak. Oni koji iskoriste ponedeljak kao dan odmora, mogu da spoje čak četiri slobodna dana zaredom.

Za katoličke vernike, Božić 25. decembra ove godine pada u četvrtak, pa će i tada biti moguć kraći predah.

Iako do kraja 2025. nema mnogo prostora za odmor, naredna godina – 2026. donosi znatno više prilika za produžene vikende i praznične mini odmore.

Januar

Nova godina sledeće godine pada u četvrtak, pa uz 2. januar i vikend koji sledi, zaposleni će moći da uživaju u četiri slobodna dana.

Nedugo zatim, u sredu 7. januara obeležava se Božić po julijanskom kalendaru, pa će mnogi ponovo spojiti praznik sa vikendom.

Zaposleni će imati 4 neradna spojena dana Foto: Shuttestock

Februar

Dan državnosti – Sretenje (15. i 16. februar) sledeće godine pada u nedelju i ponedeljak. Kako zakon predviđa da se praznik prenosi ako pada u nedelju, i utorak, 17. februar, biće neradni dan. To znači da će građani imati čak četiri slobodna dana zaredom.

Mart

Pripadnici islamske veroispovesti obeležiće Ramazanski bajram u petak, 20. marta, što znači produženi vikend i za njih.

April

Mesec april donosi Vaskrs i za katoličke i za pravoslavne vernike.

Katolici će odmarati od 3. do 6. aprila, dok će pravoslavni praznovati od 10. do 13. aprila, što znači dve prilike za duži odmor u mesecu.

Maj

Praznik rada, 1. i 2. maj (petak i subota), nudi još jedan mini odmor uz vikend. Za pripadnike islamske zajednice, 27. maj biće neradni dan zbog Kurbanskog bajrama.

Građani će užiati i prva tri dana maja Foto: Zoran žestić

Jesen i kraj godine

Nakon letnjih meseci, sledeći državni praznik je 11. novembar – Dan primirja, a kraj godine za katolike donosi Božić 25. decembra.

Verski praznici

Zakon u Srbiji omogućava pripadnicima svih veroispovesti pravo na slobodne dane tokom najvažnijih verskih praznika:

Pravoslavci – prvi dan krsne slave, Božić, Vaskrs

Katolici i druge hrišćanske zajednice – Veliki petak, Uskrs, Uskršnji ponedeljak, Božić

Muslimani – prvi dan Ramazanskog i Kurbanskog bajrama

Jevreji – Jom Kipur

Zakonom je propisano da se državni i verski praznici obeležavaju neradno, osim Dana pobede, koji se praznuje radno. Ipak, određene službe i institucije, poput zdravstvenih ustanova, policije i javnog prevoza, rade i tokom praznika.