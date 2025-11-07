Slušaj vest

U narednih nedelju dana litar evrodizela koštaće 198 dinara, dok je cena benzina 182 dinara.

Ako uporedimo cene sa iznosima od prethodne nedelje, i dizel i benzin poskupeli su za dva dinara.

MOL traži mere za jačanje industrijske konkurentnosti Evrope

MOL Grupa poziva na konkretne mere za obnavljanje industrijske konkurentnosti Evrope.

Oni upozoravaju da visoki troškovi energije, regulatorna složenost i administrativno opterećenje, zajedno sa sve fragmentiranijim tržištima, ugrožavaju dugoročnu prosperitetnost kontinenta. Kompanija zagovara uvođenje Evropskog minimuma konkurentnosti kao smernicu za koherentne i primenljive industrijske politike na nivou EU.

Đerđ Bača (György Bacsa), direktor strategije u MOL Grupi, izjavio je da Evropa mora da pređe sa rasprava na konkretne mere kako bi zaštitila svoju industrijsku bazu.