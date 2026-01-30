Slušaj vest

Predsednik poslovnog udruženja Međunarodni transport Neđo Mandić izjavio je da prevoznici iz Srbije još nisu odlučili da li će obustaviti blokade teretnih terminala na prelazima zbog predložene nove vizne strategije EU i najavio da će danas, u 13 sati, na sastanku sa prevoznicima iz BiH doneti zajedničku odluku.

On je ocenio da je nova strategija za vizne režime EU, koja bi trebalo da predvidi sistemsko rešenja za profesionalne vozače iz zemalja van Šengena u vidu specijalnih viza, dobro rešenje.

Mandić je rekao, govoreći o sastanku održanom sinoć u Beogradu nakon što je Evropska komisija najavila strategiju kojom bi bio rešen problem ograničenja boravka profesionalnim vozačima u Šengen zoni, da iako još uvek nije doneta odluka o prekidu protesta, koji traje već peti dan, postoji želja da se usaglašeno deluje kada je reč o prevoznicima iz Bosne i Hercegovine i Srbije.

- Kod nas i naših prevoznika, članova Upravnog odbora i drugih prevoznika smo imali vrlo skeptična razmišljanja i otvoreni otpor da dođe do prekida blokada, i zbog toga smo uspeli sa Bosancima da se dogovorimo da u isto vreme danas u 13 časova oni sazovu svoje organe i upravni odbor, da raspravimo, iznesemo argumenta za ili protiv i na kraju donesemo odluku, nadam se usaglašenu - naveo je on.

Na pitanje da li je i koliko protest od sinoć izgubio na snazi s obzirom na to da je deo prevoznika iz dve države sa Zapadnog Balkana izašao iz njih, Mandić je ocenio da protest nije izgubio na snazi zato što su iz protesta izašli vozači iz Crne Gore i Severne Makedonije.

Istakao je da crnogorski vozači nisu imali nikakav kontakt sa svojim vlastima za razliku od srpskih vozača koji već dve godine aktivno sarađuju sa predstavnicima države.

- Imali smo puno dogovora i mi nismo imali taj problem, nama je fokus bio na rešenju problema, dok su Crnogorci imali drugačiju situaciju a isto su imali i Bosanci. Ne zameramo im, sada moramo da donesemo neke odluke koje će biti najispravnije - dodao je on.

Odgovarajući na pitanje da li je najava nove strategije za vizne režime EU, koja bi mogla da reši pitanje vozača i teretnih vozila iz trećih zemalja koji ulaze u prostor Šengena, dobro rešenje kojim bi profesionalni vozači sa Zapadnog Balkana bili zadovoljni, Mandić je rekao da je to dobro i zadovoljavajuće rešenje najviše zbog elektronske vize koja se dobija vrlo brzo.

Istakao je da iako je nova strategija vizne koju je predložila Evropska komisija dobar put ka rešenju problema, to je i dalje samo predlog koji nije usvojen i koji je neophodno razraditi sa zemljama članicama EU, zbog čega smatra da su neophodno garancije EU kako bi se rešio problem hapšenja vozača na teritoriji Šengena.

Blokade su počele u ponedeljak, 26. januara u podne, a prevoznici su poručili da će prelaze blokirati sve dok se ne nađe rešenje za ograničavanje boravka profesionalnih vozača na teritoriji Šengena.

Njihov glavni zahtev je da se pronađe rešenje za boravak vozača u Šengen zoni, odnosno da se ne evidentiraju dani boravka ili da im se izdaju posebne vrste viza koje ne bi bile ograničene brojem dana.