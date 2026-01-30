Slušaj vest

Broj stranih gostiju (186.437) bio je 1,3 odsto veći nego u decembru 2024, dok je domaćih turista bilo 146.640, odnosno 0,6 odsto manje nego u isto vreme 2024. godine.

Domaći turisti su u decembru ostvarili ukupno 376.378 noćenja ili 0,5 odsto manje nego u isto vreme 2024, a broj noćenja stranih turista (489.602) bio je veći za 0,5 odsto nego u decembru 2024.

Najposećenije banje u decembru bile su Vrnjačka Banja, Banja Vrdnik, Sokobanja, Bukovička Banja i Banja Palić, a od planinskih centara Zlatibor, Kopaonik, Fruška gora, Divčibare i Tara.

Najviše stranih turista bilo je iz Bugarske (22.851), a slede turisti iz Severne Makedonije i Turske, objavio je RZS.