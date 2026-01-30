Slušaj vest

U skladu sa Sporazumom o socijalnom osiguranju potpisanim između Republike Srbije i Ruske Federacije, korisnici ruskih penzija sa prebivalištem u Srbiji imaju obavezu da četiri puta godišnje overavaju potvrde o životu u Republičkom fondu PIO, kako bi im penzija bila tromesečno transferisana na tekući račun.

Korisnici ruskih penzija u Srbiji dužni su da potvrde o životu overavaju u filijalama Fonda PIO najkasnije do prvog dana drugog meseca u tromesečju.

Ovo su rokovi za dostavljanje potvrde o životu: 1. februar

1. maj

1. avgust

1. novembar

To znači da je ostalo još dva dana do prve overe, kako korisnicima ruskih penzija ne bi bila obustavljena isplata novca.

Potvrde o životu besplatno se overavaju u svim organizacionim jedinicama Fonda PIO - filijalama, službama filijala i ispostavama. Prema poslednjim podacima, u Republici Srbiji ima 509 korisnika kojima Fond penzijskog i socijalnog osiguranja Ruske Federacije isplaćuje penzije, dok Republički fond PIO istovremeno isplaćuje 23 penzije korisnicima sa prebivalištem na teritoriji Ruske Federacije.

Overene potvrde se objedinuju u Direkciji Fonda PIO i, nakon obrade, prosleđuju Fondu penzijskog i socijalnog osiguranja Ruske Federacije, najkasnije do prvog dana trećeg meseca svakog tromesečja.

Ruska Federacija isplaćuje penzije korisnicima u inostranstvu u poslednjem mesecu tromesečja, odnosno u martu, junu, septembru i decembru.

Sporazum se primenjuje šest godina

Sporazum o socijalnom osiguranju između Republike Srbije i Ruske Federacije potpisan je u Moskvi 19. decembra 2017. godine, a primenjuje se od 1. marta 2019. godine, nakon ratifikacije u parlamentima obe države. Njime je uređeno ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, uključujući pravo na starosnu, prevremenu starosnu, invalidsku i porodičnu penziju, kao i pravo na naknadu pogrebnih troškova, davanja u slučaju povrede na radu i profesionalne bolesti.

Posebno je značajno što sporazum omogućava licima koja nemaju dovoljan staž osiguranja prema nacionalnim propisima da ostvare pravo na penziju sabiranjem perioda osiguranja navršenih u Srbiji i Rusiji. Sporazum se primenjuje i na osigurane slučajeve nastale pre njegovog stupanja na snagu.