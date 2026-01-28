Ovo ima samo u Srbiji, bravo za ideju: Nesvakidašnje takmičnje održano u selu kod Topole
Ne tako često viđeno takmičenje u pravljenju slavskog kolača održano je povodom Savindana u Osnovnoj školi „Sestre Radović“ u selu Belosavci kod Topole. Iako jako neobično i nesvakidašnje, ovo lepo takmičenje je tradicija u ovoj školi a najlepši slavski kolač se nakon toga seče kao slavski kolač škole.
- U takmičenju su učestvovali učenici, roditelji učenika, zaposleni u školi i svi koji su želeli da doprinesu obeležavanju slave i očuvanju lepih običaja. Ove godine izloženo je ukupno 17 kolača, koji su svojom kreativnošću i lepotom oduševili prisutne. O pobednicima se odlučivalo glasanjem učenika, roditelja i zaposlenih, a zbog velikog broja kvalitetnih radova izbor nije bio lak, rekla je za RINU Slađana Mijović, direktorka škole.
Prvo mesto osvojila je učenica sedmog razreda Zlata Bošković, drugo mesto porodica Prokić iz Maskara i treće mesto kuvarice iz školske kuhinje.
Svima koji su učestvovali uručene su zahvalnice za učešće na ovoj jedinstvenoj izložbi a za prva tri mesta kompanija Metalac obezbedila je prigodne nagrade.
- Posebnu zahvalnost dugujemo sponzoru takmičenja, koji je obezbedio nagrade i podržao realizaciju ovog događaja. Zahvaljujemo se svim takmičarima i učesnicima na uloženom trudu, kao i svima koji su učestvovali u glasanju i ulepšali obeležavanje školske slave, pobednicima čestitamo, kazala je direktorka.
Biznis Kurir/RINA