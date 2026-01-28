Slušaj vest

Ne tako često viđeno takmičenje u pravljenju slavskog kolača održano je povodom Savindana u Osnovnoj školi „Sestre Radović“ u selu Belosavci kod Topole. Iako jako neobično i nesvakidašnje, ovo lepo takmičenje je tradicija u ovoj školi a najlepši slavski kolač se nakon toga seče kao slavski kolač škole.

- U takmičenju su učestvovali učenici, roditelji učenika, zaposleni u školi i svi koji su želeli da doprinesu obeležavanju slave i očuvanju lepih običaja. Ove godine izloženo je ukupno 17 kolača, koji su svojom kreativnošću i lepotom oduševili prisutne. O pobednicima se odlučivalo glasanjem učenika, roditelja i zaposlenih, a zbog velikog broja kvalitetnih radova izbor nije bio lak, rekla je za RINU Slađana Mijović, direktorka škole.

Foto: RINA

Prvo mesto osvojila je učenica sedmog razreda Zlata Bošković, drugo mesto porodica Prokić iz Maskara i treće mesto kuvarice iz školske kuhinje.

Svima koji su učestvovali uručene su zahvalnice za učešće na ovoj jedinstvenoj izložbi a za prva tri mesta kompanija Metalac obezbedila je prigodne nagrade.

- Posebnu zahvalnost dugujemo sponzoru takmičenja, koji je obezbedio nagrade i podržao realizaciju ovog događaja. Zahvaljujemo se svim takmičarima i učesnicima na uloženom trudu, kao i svima koji su učestvovali u glasanju i ulepšali obeležavanje školske slave, pobednicima čestitamo, kazala je direktorka.