Jedna objava na Redditu privukla je veliku pažnju korisnika nakon što je predstavljen stan u Novom Sadu uređen u potpuno autentičnom retro stilu iz vremena bivše Jugoslavije. Uz pitanje "Da li vredi ovaj stan 200 evrića?", autor objave pokrenuo je lavinu komentara, šala i nostalgičnih reakcija.

Stan je, prema fotografijama, ostao nepromenjen decenijama, odnosno kako deluje, bez ikakvog renoviranja. Nameštaj, zidovi i dekoracije odišu ex YU i duhom prošlog veka, a detalji poput medveđe kože i rogova na zidu dodatno pojačavaju utisak vremena koje je odavno prošlo. Posebnu pažnju privukao je i mali televizor, za koji su korisnici primetili da izgleda "kao da je džepni", ali da se savršeno uklapa u celokupnu estetiku prostora.

Greota renovirati

Komentari su bili jednako kreativni koliko i brojni. Jedan korisnik je stan uporedio sa momačkim stanom Bobe iz filma Žikina dinastija, dok su drugi ocenili da bi renoviranje bilo prava šteta.

- Ne mogu da verujem da ću ovo napisati, ali ovo je greota renovirati. Postoji tema, detaljnost, a opet i opskurnost. Odlična scenografija, neko bi mogao da iskoristi posvećenost prethodnog vlasnika - napisao je jedan od korisnika.

Neki su otišli i korak dalje u kreativnosti, pa su predložili da bi stan mogao da posluži kao "escape room" pod nazivom "Bekstvo iz komunizma", dok je drugi komentar izazvao posebnu pažnju:

- U oglasu piše da se iznajmljuje namešten. To je pretnja, a ne bonus - napisao je korisnik, a drugi je dodao:

- Top 10 slika koje smrde preko displeja.

Ipak, nisu svi bili ironični. Pojedini korisnici su istakli da stan ima karakter, za razliku od savremenih enterijera u sivo-bež tonovima, dok su neki priznali da ih jugonostalgija privlači i da bi rado živeli u ovakvom prostoru.

Jedan od komentara stan opisuje kao "sređen u lovačkom stilu", uz napomenu da bi se takvim opisom, kako navode, sigurno ponosio i legendarni Žika Pavlović.

Objava je tako postala još jedan primer kako internet zajednica ume da spoji humor, nostalgiju i kritiku savremenih trendova, a stan iz prošlog veka postao je glavna tema na ovoj mreži.