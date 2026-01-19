Slušaj vest

Pametne kuće odavno više nisu privilegija razvijenih zemalja, sve su prisutnije i na tržištu Srbije. Napredak tehnologije, dostupnije cene pametnih uređaja, kao i sve veća svest građana o energetskoj efikasnosti i bezbednosti, doveli su do toga da „smart home“ sistemi postanu dostupni znatno širem krugu korisnika.

Koncept pametne kuće podrazumeva objedinjavanje različitih kućnih sistema u jedinstvenu celinu kojom se upravlja centralno. Rasveta, sistemi grejanja i hlađenja, video-nadzor, alarmi, roletne, pa čak i kućni aparati, mogu se kontrolisati putem mobilnog telefona ili tableta, bez obzira na to gde se vlasnik nalazi. Prema rečima stručnjaka, ovakav način upravljanja ne doprinosi samo većem komforu, već značajno unapređuje i bezbednost doma.

Iskustva domaćih instalatera pokazuju da su za pametna rešenja najviše zainteresovani vlasnici porodičnih kuća, ali se ova tehnologija sve češće ugrađuje i u novogradnju, kao i u luksuzne stambene komplekse. Investitori ističu da nekretnine opremljene pametnim sistemima imaju veću tržišnu vrednost i lakše pronalaze kupce.

Iz kompanije koja se bavi montažnim kućama „Bošković“ za Euronews Srbija navode da se potražnja menja iz godine u godinu, a da su nakon perioda pandemije cene znatno porasle. Trenutno cena izgradnje kvadrata pametne kuće iznosi oko 600 evra. Najveće interesovanje dolazi od mlađe populacije, kojoj ovakav način upravljanja domom putem aplikacija i pametnih telefona najviše odgovara. U poređenju sa klasičnim objektima, pametne kuće su skuplje za oko 100 do 150 evra po kvadratnom metru, u zavisnosti od nivoa i vrste ugrađene opreme.

Poseban fokus stavlja se na smanjenje potrošnje energije. Automatizovani sistemi za grejanje, hlađenje i rasvetu omogućavaju značajne uštede električne energije, što u uslovima rasta troškova predstavlja jedan od glavnih razloga zbog kojih se građani odlučuju za pametna rešenja.

Iz firme „Bošković“ takođe naglašavaju da je kvalitetna realizacija pametne kuće moguća jedino uz detaljno planiranje i profesionalnu ugradnju. Nepravilno postavljeni sistemi mogu izazvati tehničke poteškoće, ali i ozbiljne bezbednosne probleme, naročito kada je reč o zaštiti podataka i internet konekciji.

Kako tehnologija nastavlja da napreduje, očekuje se da pametne kuće u Srbiji u budućnosti postanu uobičajena praksa, a ne izuzetak. Uz pravilnu primenu, digitalizacija doma može značajno poboljšati kvalitet svakodnevnog života i obezbediti dugoročne finansijske uštede, čineći savremeno stanovanje dostupnim sve većem broju ljudi.

Primeri pametnih sistema uključuju:

Rasvetu - automatsko paljenje i gašenje svetala ili upravljanje putem telefona

Grejanje i hlađenje - pametne termostate koji se prilagođavaju navikama korisnika i smanjuju potrošnju energije

Bezbednost - kamere, alarmne sisteme, pametne brave i senzore pokreta

Kućne aparate - frižidere, veš-mašine i rerne koje je moguće kontrolisati na daljinu

Zavese i roletne - automatsko podizanje i spuštanje u zavisnosti od svetla ili doba dana

Pametnim sistemima može se upravljati preko mobilnih aplikacija, glasovnim komandama (na primer: „ugasi svetlo“), ili potpuno automatski, zahvaljujući ugrađenim senzorima. Kao prvi korak, preporučuje se ugradnja pametne rasvete, odnosno pametnih sijalica i prekidača, dok se sledeća faza najčešće odnosi na sisteme bezbednosti. Pametne brave dodatno povećavaju sigurnost, a omogućavaju otključavanje pomoću koda ili aplikacije.

Nakon obezbeđivanja doma pametnim bravama, sledeći logičan korak je instalacija pametnih termostata. Ovi uređaji prate navike korisnika, optimizuju potrošnju energije i omogućavaju uključivanje grejanja ili hlađenja pre dolaska kući. Ukoliko nije moguće kompletno opremanje doma pametnim sistemima, savet je da se krene sa dva uređaja koja donose najveću uštedu vremena i energije.

Među nedostacima pametnih kuća ističu se veća početna ulaganja, zavisnost sistema od stabilnog napajanja električnom energijom i kvalitetne internet mreže, kao i potreba za ozbiljnom zaštitom podataka. Loše obezbeđeni pametni sistemi mogu predstavljati rizik po privatnost i bezbednost doma, zbog čega je sajber zaštita od presudnog značaja.

Jedna od osnovnih mera bezbednosti jeste korišćenje jakih i jedinstvenih lozinki, kao i obavezna promena fabričkih šifara odmah nakon instalacije, jer su upravo one najčešća meta zloupotreba. Gde god postoji mogućnost, preporučuje se i aktiviranje višefaktorske autentifikacije, koja pruža dodatni nivo zaštite čak i u slučaju kompromitacije lozinke.