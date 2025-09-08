Slušaj vest

Cene poljoprivrednog zemljišta, naročito onog koje bi moglo u budućnosti pretvoreno u građevinsko, iz godine u godinu sve više rastu.

Dok je do pre dvadesetak godina kupovina placa u perifernim delovima Beograda bila pristupačna skoro svima koji su tražili mesto gde će se skućiti, sada su cene parcela dostigle toliku vrednost da su čak i naselja poput Bečmena ili još dalja od centra Beograda većini građana samo pusti san.

poljoprivredno-zemljiste-61ar-kaludjerica-beograd_2.png
Zemljište koje se prodaje u Kaluđerici Foto: Printscreen/dijaspora.online

U oglasima se čak i za običnu ledinu na Ledinama u Beogradu za ar placa traži 18.000 evra. Dok se tu radi o građevinskom zemljištu u  Kaluđerici se ar poljoprivrednog zemljišta prodaje po ceni od 6.500 evra. 

- Poljoprivredno zemljište 61 ar Kaluđerica Beograd. Njiva 61 ar u Kaludjerici ulica Savska, poljoprivredno zemljište, njiva je ravna. Cena 6.500€ po aru - piše u oglasu objavljenom na portalu Dijaspora online.

