Poljoprivredno zemljište u Kaluđerici koje se nudi na prodaju

Cene poljoprivrednog zemljišta, naročito onog koje bi moglo u budućnosti pretvoreno u građevinsko, iz godine u godinu sve više rastu.

Dok je do pre dvadesetak godina kupovina placa u perifernim delovima Beograda bila pristupačna skoro svima koji su tražili mesto gde će se skućiti, sada su cene parcela dostigle toliku vrednost da su čak i naselja poput Bečmena ili još dalja od centra Beograda većini građana samo pusti san.

Zemljište koje se prodaje u Kaluđerici Foto: Printscreen/dijaspora.online

U oglasima se čak i za običnu ledinu na Ledinama u Beogradu za ar placa traži 18.000 evra. Dok se tu radi o građevinskom zemljištu u Kaluđerici se ar poljoprivrednog zemljišta prodaje po ceni od 6.500 evra.